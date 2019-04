Efterlysning: 13-årig dreng forsvundet

13-årige Silas Emil Brosbøl Nielsen har været forsvundet siden mandag aften, og nu beder politiet om offentlighedens hjælp til at finde ham.

Det skriver Jydske Vestkysten.

Silas Emil Brosbøl Nielsen blev sidst set, da han forlod sit og familiens hjem i Filskov nord for Billund klokken 18.15

Drengens far skriver i et opslag på Facebook, at Silas Emil Brosbøl Nielsen har særlige behov og mangler realitetssans, og derfor er familien meget bekymrede.

Da Silas Emil Brosbøl Nielsen forlod hjemmet, havde han en grå rygsæk med sig. Han var formentlig iført sorte jeans, sort hættetrøje og mørke sko.

Har man set Silas Emil Brosbøl Nielsen, eller ligger man inde med oplysninger, der kan være relevante for politiet, kan Sydøstjyllands Politi kontaktes på telefon 114.