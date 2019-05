Efterlysning: Politi leder med hunde, helikopter og fly

En ældre dame er blevet væk - politiet har taget alle remedier i brug for at finde hende

Opdateret: Vagtchef Kent Edvardsen fortæller 13.31, at Else Margrethe Petersen er fundet i god behold

Der er i øjeblikket hunde, patruljer, droner, helikopter og fly på udkig efter Else Margrethe Petersen.

Hun blev sidst set på sin bopæl på Skolebakken 11 i Munke-Bjergby. Det oplyser vagtchef ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi Kent Edvardsen.

- Det har været rigtig koldt. Vi er bange for, at hun måske har fået et ildebefindende.

Ifølge vagtchefen er de vigtigste timer de første.

- Det er altid i den indledende fase, at det er supervigtigt, at vi kommer godt fra start og få brugt de rigtige styrker, siger han.

Else Margrethe Petersen beskrives som kvinde, 162 centimeter høj, gråt hår og almindelig af bygning. Hun er muligvis kun iført nattøj eller en kort, rød jakke.

Hvis man har nogen oplysninger, kan man kontakte politiet på 114.