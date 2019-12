Efterlysning: Tæsker mand til døde for syv kroner

Politiet søger nu vidner til et voldsomt røveri, der endte med at koste en 60-årig mand livet

En 60-årig mand er død, efter at han natten til tirsdag blev slået og sparket under et røveri på åben gade i New York.

Gerningsmændene stjal efterfølgende én dollar fra manden, svarende til knap syv kroner. Nu har politiet offentliggjort en overvågningsvideo i håb om at fange overfaldsmændene.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Offeret Juan Fresnada blev efterfølgende kørt til Bronx hospital, hvor han lå i kritisk tilstand, indtil han døde af sine kvæstelser fredag eftermiddag, oplyser politiet i New York.

Juan Fresnada og en anden 29-årig mand blev hevet ind i en gyde, hvor flere gerningsmænd krævede at få deres værdier. Da de to mænd afviste røverne, blev de angrebet med slag og spark.

Overvågningsvideoen viser en man svinge en anden mand i jorden, hvorefter han uddeler adskillige slag.

Røverne stak efter overfaldet af med én dollar, oplyser politiet.

Politiet efterlyser vidner, der har set episoden eller kan genkende overfaldsmændene på videoen.