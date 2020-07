Efterlyst bandemedlem anholdt under tumult

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. sms-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Det gik ikke stille for sig, da en patrulje tirsdag eftermiddag på gaden i Husum traf det 28-årige bandemedlem med somalisk baggrund, som nu fremstilles i grundlovsforhør i Retten på Frederiksberg.

Manden har i længere tid været efterlyst internt hos politiet. De mistænker ham for at have kørt den bil, der 27. marts påkørte en 24-årig mand, som siden afgik ved døden. Påkørslen skete på et stisystem på Vestvolden nær Frederikssundsvej i Husum.

Det er uvist, hvad der præcist ligger bag den 24-åriges dramatiske død, men politiet kæder påkørslen sammen med et skyderi i Gadelandet i Husum, hvor en 22-årig blev ramt af skud, dog ikke livsfarligt.

Den afdøde var ifølge Ekstra Bladets oplysninger medlem af den forbudte bande Loyal to Familia (LTF), mens den nu anholdte er relateret til den såkaldte Husum-gruppe. Han har tidligere været relateret til Nørrebro-banden Brothas og blev for år tilbage idømt et års fængsel samt betinget udvisning for våbenbesiddelse.

Den anholdte var ved 17-tiden i går eftermiddags i selskab med flere andre, da politiet fik øje på ham, og da betjentene ville anholde den 28-årige opstod der tumult.

- Der var lidt uro, da nogle af de øvrige tilstedeværende blandede sig, siger Knud Hvass, chef for afdelingen for organiseret kriminalitet hos Københavns Politi.

De tilstedeværende betjente fik hjælp fra ekstra vogne, der blev sendt ud til stedet, og det lykkedes at anholde den efterlyste og fragte ham ind til politistationen.

Ingen af de øvrige tilstedeværende blev anholdt.

Drabet på den 24-årige var en af årsagerne til, at Københavns Politi 4. april indførte visitationszoner på Nørrebro, Husum og i et område på Frederiksberg.

Den 28-årige har siden slutningen af april været eftersøgt i sagen og blev tirsdag eftermiddag anholdt i Husum.

En anden person har tidligere siddet varetægtsfængslet, da han meldte sig selv og fortalte, at han havde kørt bilen. Han er dog blevet løsladt igen, men er fortsat sigtet.