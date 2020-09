Efterlyst dansker anholdt i Tyskland

En 25-årig mand, som mistænkes for at have været involveret i en stor narkohandel, der kædes sammen med skuddrabet ved travbanen i Aarhus, er blevet anholdt syd for grænsen

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. sms-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

En 25-årig dansk mand, der siden slutningen af august har været efterlyst, blev tirsdag aften anholdt i Tyskland.

Manden er mistænkt for at have involveret i omfattende narkohandel, der kædes sammen med drabet på den 25-årig rapper Schmur, der blev dræbt ved Jydsk Væddeløbsbane i Aarhus 22. juli.

Den nu anholdte er altså ikke mistænkt for selve drabet på manden med det borgerlige navn Abukar Ali.

Mistanke: Rapper-drab var mislykket hashrøveri

Han mistænkes for at have været med til en større hashhandel i millionklassen mellem to grupper. Det var ifølge politiet en strid om hashhandlen, som førte til drabet.

Anholdelsen skete uden større dramatik. Østjyllands Politi har anmodet tysk politi om at få ham udleveret.

Rapper dræbt: Trækker tråde til Pusher Street - Vi har et rigtig godt samarbejde med tysk politi, og det var medvirkende til, at vi nu har fået fat i den mistænkte. Vi er fortsat i fuld gang med efterforskningen af både selve drabet og narkohandlen, som vi mener hænger tæt sammen, siger vicepolitiinspektør ved Østjyllands Politi Lennart Glerup ifølge en pressemeddelselse.

Rapper dræbt: Trækker tråde til Pusher Street

I forvejen er fire mænd varetægtsfængslede i sagen – en af dem er sigtet for selve drabet.

Østjyllands Politi efterlyser fortsat 45-årige Mike Birkholm Bruus, som også mistænkes for at have været involveret i hashhandlen.