Efterlyst dansker bliver ikke udleveret

Brasilien nægter at efterkomme Danmarks ønske om at udlevere en internationalt efterlyst dansk mor

BELÉM (Ekstra Bladet): 42-årige Lisbeth Markussen bliver ikke udleveret til Danmark, hvor hun står til at blive retsforfulgt for i 2015 at have bortført sine tre børn, Kristian, Johanne og Sigurd.

Det har Højesteret i Brasiliens hovedstad, Brasilia, for nylig afgjort. Ekstra Bladet er i besiddelse af dommen dateret 16. august og har opsøgt Lisbeth Markussen i den brasilianske delstat Pará 160 kilometer syd for ækvator.

Dansk politi havde ellers gerne set hende sat på et fly hjem til retsforfølgelse i fædrelandet, hvor kvindens børn i halvandet år har opholdt sig, siden de blev udleveret til deres far, Rico Markussen.

Lisbeth Markussen har ikke set sine tre børn, siden de i marts 2018 blev udleveret til Danmark. Foto: Stine Tidsvilde

Fulgt af tv-hold

Efter en årelang strid med sin eksmand rejste Lisbeth Markussen under påskud af at skulle på ferie i juli 2015 ud af Danmark med sine tre børn.

Hendes sag fik stor bevågenhed i forbindelse med et DR-dokumentarprogram. De fulgte børne-bortførelsen helt til Peru, hvor sporet blev koldt.

I al hemmelighed rejste mor og børn illegalt ind i Brasilien, hvor de opholdt sig sammen i to et halvt år.

I 2017 fandt Ekstra Bladet Lisbeth Markussen og en anden dansk kvinde, Angelina Mathiesen, som ligeledes havde bortført sine børn, i den brasilianske storby Belém.

Lisbeth vælger friheden i Brasilien – uden børnene: Jeg vender aldrig tilbage til Danmark

Anden mor rejste hjem

Kort forinden havde kvinderne søgt asyl i håb om at kunne blive i Brasilien. Behandlingen af asylansøgningen fredede for en stund kvinderne i det sydamerikanske land.

I oktober samme år blev Angelina Mathiesens børn dog udleveret til Danmark, og den i dag 45-årige kvinde valgte at rejse med dem. Hun blev idømt halvandet års fængsel for børnebortførelsen, og Aia og Leonardo bor i dag hos deres fædre, mens mor ser dem omkring halvanden time om måneden under overvågning.

I marts 2018 blev Lisbeth Markussen fængslet i Brasilien, og hendes tre børn udleveret til Danmark.

Siden har Lisbeth Markussen ikke haft kontakt til sine børn.