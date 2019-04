Efterlyst for dødsvold fredet i Tyrkiet

Der blev brugt både en skruetrækker, en trælægte og en jernstang som våben, da et tæskehold på fem mænd gik løs på fire andre, der også blev tildelt adskillige knytnæveslag, spark og tramp under et opgør på en parkeringsplads i Rødovre.

Det ene af ofrene, en 33-årig britisk statsborger, fik en syv centimeter dyb stiklæsion i hovedet og svære kranie- og hjernelæsioner, så han døde to døgn efter overfaldet.

Nu stilles fire af de fem formodede voldsmænd for et nævningeting ved Retten i Glostrup, hvor anklagemyndigheden kræver dem dømt for vold med døden til følge og grov vold.

Den femte formodede gerningsmand opholder sig i Tyrkiet. Han er varetægtsfængslet 'in absentia', men da Tyrkiet ikke udleverer egne statsborgere - så har han indtil videre fred for de danske myndigheder.

Nej til udlevering

Politiet på Københavns Vestegn har forsøgt at få ham udleveret, men fået et klart nej fra Tyrkiet.

- Han er internationalt efterlyst, så hvis han en dag rejser ud af Tyrkiet, risikerer han at blive anholdt og udleveret, siger specialanklager Bo Bjerregaard.

Derfor må anklagemyndigheden nu gennemføre retssagen mod de fire tiltalte og afvente, om den femte på et eller andet tidspunkt bliver anholdt. De tiltalte nægter sig skyldige.

Et stort antal ambulancer og politibiler blev sendt til stedet efter overfaldet, der efterlod fire kvæstede. Foto: Kenneth Meyer

Det var et voldsomt overfald, der skete 5. marts sidste år cirka klokken 17.35 på parkeringspladsen ved Korsdalsvej i Rødovre.

To af ofrene sad fastspændt i sikkerhedsselerne i en Audi, da de blev angrebet, mens to andre også blev overfaldet, mens de lå ned og blev holdt fast af gerningsmændene. Det fremgår af anklageskriftet i sagen.

Mens den 33-årige døde af sine skader, slap de tre andre uden livsfarlige kvæstelser.

To kom retur fra Tyrkiet

Den ene fik en skulder af led, og alle fik i varierende grad kvæstningssår, underhudsblødninger og hudafskrabninger i hovedet og på kroppen.

Ifølge tiltalen blev den 33-årige stukket med en 'smal, aflang og skarp genstand, muligvis en skruetrækker'.

Motivet menes at være forretningsmæssige uenigheder. De tiltalte og ofrene var tilknyttet autobranchen. De havde ingen bande-relationer.

Efter overfaldet rejste tre af de formodede gerningsmænd til Tyrkiet, men to af dem vendte senere frivilligt tilbage til Danmark og blev varetægtsfængslet. En af de tiltalte, 38 år, kræves udvist for bestandigt.

Retssagen starter 25. april, og der er afsat otte retsdage. Sagen er rejst ved nævningeting, fordi anklagemyndigheden påstår de tiltalte idømt mere end fire års fængsel.