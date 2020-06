Efterlyst for drab løsladt: Jeg vil hjem til Danmark

Omer Muse blev i 2016 dømt i Somaliland for drabet i Kødbyen i København på den 21-årige Jonas Thomsen Sekyere. Nu er han løsladt efter at have betalt prisen på 33,3 kameler til retten, og han håber at få sin sag prøvet ved en dansk domstol

- Jeg ønsker at vise det danske samfund og resten af verden, at det, der foregår her, er ren tortur. Og Danmark lader det fortsætte.

Sådan sagde Omer Hassan Sheik Muse sidste år til Ekstra Bladet fra sin celle i Somaliland. Her blev han i 2016 blev idømt 20 års fængsel for drabet på den 21-årige danske jurastuderende Jonas Thomsen Sekyere.

Drabet fandt sted i 2012 i Kødbyen på Vesterbro i København.

Ud over 20 års fængsel blev Muse dømt til at betale 33,3 kameler til sit offers familie. Dommen blev i 2017 nedjusteret til ti års fængsel ved Somalilands højesteret.

Omer Muse vil gerne have et nyt dansk pas, så han kan rejse til Danmark. Det modsætter politiet sig, fordi der er risiko for, at han vil flygte videre til et andet land.

Nu er Omer Muse på fri fod i Somaliland. Han blev løsladt i april, efter bekendte havde indsamlet og betalt prisen på kamelerne til retten. Ifølge Omer Muse er dagsprisen på en kamel et sted mellem 1000 og 2000 dollars.

Til Ekstra Bladet fortæller 34-årige Omer Muse, at han har ét eneste ønske: At komme hjem til Danmark og få sin sag prøvet ved retten.

- Det er hårdt at være her. Jeg har ingen penge og ikke noget sted at bo, siger han via en WhatsApp-forbindelse fra Hargeisa i Somaliland, hvor han overlever ved at spise hos folk, han kender via sit fængselsophold.

- Kulturen hernede er mere åben. Man byder folk hjem til at spise med, siger han.

Trods gæstfriheden har Muse efter eget udsagn haft perioder på både to og tre dage uden mad.

Muse er efter eget udsagn løbende i kontakt med den danske ambassade i den kenyanske hovedstad, Nairobi. Han har bedt om at få sit danske pas udleveret, men det er ikke sket.

- Jeg har fået besked på at rejse til Etiopien og kontakte myndighederne derfra. Men det er svært at rejse fra Somaliland til Etiopien uden legitimation, siger Omer Muse.

Direkte adspurgt, om han kan forstå, at myndighederne kan frygte, at han med et dansk pas i hånden kunne finde på at flygte til et tredje land, siger Omer Muse:

- Jeg er jo stadig efterlyst via Interpol, så uanset hvor jeg rejser hen, vil jeg blive anholdt.

Politiet: Han skal ikke have nyt pas

Den 21-årige jurastuderende Jonas Thomsen Sekyere blev dræbt i Kødbyen i København, og Omer Muse er stadig efterlyst for drabet.

Dansk politi modsætter sig, at Omer Muse får et nyt dansk pas.

Derfor er spørgsmålet indbragt for Københavns Byret af hans danske forsvarer, Poul Hauch Fenger, og byretten afsiger kendelse om spørgsmålet onsdag.

- Vi mener, at der er stor risiko for, at han vil flygte til et andet land. Med et dansk pas kan han rejse hen, hvor han vil. Han har været på flugt i otte år fra dansk politi og har ikke ønsket at samarbejde med os om at komme til Danmark for at blive retsforfulgt, siger Søren Harbo, advokaturen for personfarlig kriminalitet, til Ekstra Bladet.

- Hvis Omer Muse virkelig ønsker at komme til Danmark, må han tage kontakt til dansk politi og samarbejde med os om at komme til Danmark for at blive retsforfulgt, siger Søren Harbo.

Somaliland betragter Omer Muse som statsborger i Somaliland, selvom han har dansk statsborgerskab. Somaliland vil derfor ikke give samtykke til, at han udleveres til Danmark.

Mens Omer Muse sad i fængsel i Somaliland, fik dansk politi oprindeligt en henvendelse om, at Omer Muse ønskede at få konverteret sin straf til en dansk dom, så han kunne blive udleveret til Danmark.

Men den anmodning blev sat i bero, da politiet i april fik oplysninger om, at Omer Muse var løsladt i Somaliland.

- Vi har via Udenrigsministeriet forsøgt officielt at få bekræftet fra Somaliland, at Omer Muse er løsladt. Men det er ikke lykkedes, siger Søren Harbo.

Omer Muse blev efter to år på flugt anholdt 18. juni 2014 i Somaliland. I 2016 fik han 20 års fængsel for drabet begået i København, selvom myndighederne i Somaliland intet bevismateriale har fået udleveret fra politiet i København.

26. april 2017 satte Højesteret i Somaliland straffen ned til ti års fængsel.

Drabet på Jonas Thomsen Sekyere skete 17. november 2012, hvor han blev stukket ned med et enkelt dræbende knivstik i hjertet på det københavnske diskotek Bakken i Kødbyen.