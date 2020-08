Efterlyst for knivstikkeri

Politiet efterlyser nu 22-årige Abdulaziz Mahamed Khalif Bamukhtar. Han mistænkes for et overfald med kniv natten til lørdag

Et internt opgør endte i knivstik i Kalundborg.

Det skriver Midt- og Vestsjællands Politi i en pressemeddelse.

Abdulaziz Mahamed Khalif Bamukhtar efterlyses for knivstikkeriet efter at have sendt en 26-årig på hospitalet i kritisk tilstand.

En 20-årig mand blev også stukket i hånden.

Intern strid

Politiet vurderer, at det handlede om en intern strid mellem de tre involverede.

'Vores vurdering af sagen er, at de tre personer kender hinanden og har en intern kontrovers, der udvikler sig. Vi har ingen indikationer på, at episoden er rocker- eller banderelateret,' siger Kim Løvkvist, der er leder af afdelingen for personfarlig kriminalitet.

En 26-årig er indlagt på hospitalet med alvorlige skader, oplyser politiet til Ekstra Bladet. Foto: Jens Nielsen/Byrd

Gerningsmand forsvundet

Klokken 01:19 fik politiet anmeldelsen om stikkeriet og ledte derefter på alle tænkelige adresse, hvor Abdulaziz Mahamed Khalif Bamukhtar kunne befinde sig.

Desværre uden held.

Politiet opfordrer borgerne til ikke at kontakte den mistænkte, men fortæller, at han nok også er kommet til skade under episoden.

Det er især i Kalundborg-området at borgere skal være opmærksomme på den efterlyst, oplyser Politiet til Ekstra Bladet.

Se også: Drabsforsøg: Stukket i halsen