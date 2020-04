Efterlyst for parteringsdrab: Her stopper jagten efter 27 år

Rasmus Kirkegaard Kristiansen var overraskede rolig, da han efter 27 år på flugt fra en makaber drabsanklage i november sidste år blev passet op på gaden i Brasilien med ordene: ’Rasmus Kirkegaard, goddag. Jeg var involveret i Savmordet. Det var du også’.

Ordene kom fra den nu pensionerede drabsefterforsker Per Leo Jepsen, der var leder på den danske del af efterforskningen af det uopklarede drab på Erik Højer Christensen, der blev fundet parteret i en bjergkløft i Portugal i sommeren 1993.

Nu fortsætter han jagten på den mistænkte gerningsmand med et tv-hold i dokumentarserien ’Savmordet’, der sendes på TV2 i aften.

Under radaren

Drabet blev kaldt Savmordet i medierne, fordi liget var skåret op med en fukssvans, og den dengang 27-årige udlandsdansker Rasmus Kirkegaard Kristiansen blev internationalt efterlyst som mistænkt for drabet.

Søster til drabsoffer: Hvorfor skulle han saves i stykker?

Men i knap tre årtier gik han under radaren indtil 23. november sidste år, hvor holdet fra TV 2 konfronterede en tyndhåret mand i gråt jakkesæt ved et lejlighedskompleks i Sao Paolo i Brasilien.

Her ses journalisternes første optagelser af Rasmus Kirkegaard Kristiansen. Optagelser fra TV 2:

Han var overraskende rolig.

Spil begge veje

– Hans situation taget i betragtning synes jeg hele tiden, at han agerede enormt cool. Jeg tror, at han selvfølgelig var chokeret, men ret hurtigt var han ret fattet, fortæller journalisten Ole Bendtzen.

Dagen efter mødte han op til interview som aftalt - faktisk fire timer for tidligt.

–Jeg tror, at han ville fange os ’of guard’. Der foregik et spil begge veje, for vi var også usikre på ham, og om han havde allieret sig med nogen. Han er trods alt sigtet for mord, siger journalisten.

Men i løbet af den uge, de talte med ham, fattede han også en vis sympati med manden, de havde fulgt gennem en kikkert i 14 dage.

– Han gav flere interview og samarbejdede med os, bortset fra en enkelt gang, hvor han forlod optagelserne efter en uoverensstemmelse, men kom tilbage igen, siger Ole Bentzen.

Sådan så Rasmus Kirkegaard Kristiansen ud på det tidspunkt, hvor han forsvandt. Polfoto

Og sådan så han ud, da holdet fra TV 2 fandt ham. Foto: TV 2

Rasmus Kirkegaard Kristiansen hævder selv, at han havde tænkt på at melde sig til politiet, og nægter sig skyldig. Men han fortæller til tv-holdet, at han ved noget om drabet på Erik Højer Christensen, som han kun vil fortælle til dansk politi.

Hvornår det kommer til at ske er endnu uvist. Han blev først anholdt af brasiliansk politi i februar, efter det var mislykkedes for ham at flyve til Danmark med tv-holdet, fordi han ikke kunne få et nødpas.

Københavns Politi afventer nu, at den brasilianske højesteret tager stilling til udlevering. Ifølge Brian Belling, leder af afdelingen for personfarlig kriminalitet i Københavns Politi afventer de stadig.

