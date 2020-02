Efterlyst for skuddrab anholdt

Politiet har anholdt den 28-årige Tahir Ali Shan, der siden december 2019 har været efterlyst i forbindelse med et skuddrab på en 39-årig mand i Helgolandsgade i København 7. maj sidste år.

Ledende LTF-medlem jages for skuddrab

Lederen af Afdelingen for Personfarlig Kriminalitet ved Københavns Politi, Brian Belling, oplyser til Ekstra Bladet, at Tahir Ali Shan meldte sig selv til politiet og nu bliver fremstillet i grundlovsforhør i Dommervagten i København søndag, hvor anklageren vil begære lukkede døre.

Tahir Ali Shan har ifølge Ekstra Bladets oplysninger indtaget en ledende rolle i den nu ulovlige bande Loyal To Familia og har flere tidligere domme på samvittigheden.

GPS-tracker brugt i drabssag: Sådan virker det

Politiet mistænker den 28-årige for at stå bag nedskydningen af den 39-årig mand i Helgolandsgade, mens han gik sammen med sin højgravide kone omkring klokken 13.22.

Offeret blev skudt i hovedet flere gange på klos hold og kørt på Rigshospitalets Traumecenter, hvor han kort efter ankomsten blev erklæret død.

Vidner har beskrevet, hvordan det hele mindede om en planlagt likvidering.

Gerningsmanden blev set køre væk fra stedet i en sort Audi A4 Avant, der blev ført af en anden person, og som efterfølgende blev fundet stukket i brand i Sengeløse ved Høje Taastrup.

Fire personer blev 19. november sidste år fremstillet i grundlovsforhør for dobbelt lukkede døre i forbindelse med sagen. Det vil sige, at hverken deres navne eller sigtelser kom offentligheden til kendskab.

Men 2. december sidste år afsagde Københavns Byret på anmodning fra Københavns Politi en kendelse om, at sigtelserne blev offentliggjort.

Her fremgår det, at de fire mænd i forening med Tahir Ali Shan og andre medgerningsmænd er sigtet for at have skudt og dræbt offeret med ni-ti skud, subsidiært medvirken til drab, idet de sigtede planlagde og forberedte drabet og satte drabsmanden i stand til at finde offeret ved anvendelse af en GPS-enhed.

To af de sigtede blev løsladt af retten i forbindelse med grundlovsforhøret, men de to øvrige fortsat sidder varetægtsfængslet.

Politiet har ikke tidligere ønsket at kommentere hverken motiv eller mulig sammenhæng med en konflikt i bandemiljøet.