Efterlyst for stalking af 13-årig

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. sms-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

En ukendt mand efterlyses nu for at have fulgt efter en 13-årige pige og udsat hende for blandt andet vold og blufærdighedskrænkelse i det offentlige rum i Silkeborg-området.

- Det er en person, der følger efter en 13-årig pige. Det vi vil kalde en stalker, siger Bo Lindholm, lokalpolitiet i Silkeborg.

Han tilføjer, at de ikke har nogen formodning om, hvorfor manden går efter pigen. Hun kender ham ikke.

- Det er en fuldstændig ukendt person for pigen, som vælger, at det skal være hende, han udsætter for de her ting, siger Bo Lindholm og tilføjer:

- Vi vil rigtig gerne have fingre i ham. En 13-årig skal have lov til at gå på gaden i fred. Det her er ikke okay.

Det første tilfælde skete i starten af januar, og siden er det fortsat gennem hele 2020.

Midt- og Vestjyllands Politi offentliggør nu et billede af manden, der er taget 19. august i år på Torvet i Silkeborg af et familiemedlem til den 13-årige pige. Pigen har genkendt manden på billedet.

Manden er blandt andet set i Lunden, i Indelukket, på Skolegade og i bussen mod Bryrup, og der er derfor en formodning om, at han har en vis tilknytning til området. Men det er ikke lykkes politiet at identificere ham.

- Vi har kigget rigtig meget efter den her person, men vi har ikke kunnet finde identiteten på manden. Og det er derfor, vi går ud til pressen nu.

Billedet er ikke optimalt, og det er derfor, de ikke er gået ud med det tidligere.

- Det er det eneste, vi har at gå efter, så derfor offentliggør vi det nu, siger Bo Lindholm.

Den mistænkte beskrives således: Dansk

25-35 år

Lys i huden

Ca. 175-185 cm.

Almindeligt eller spinkelt bygget

Mørkt hår

Har nogle gange skæg om munden

Har ofte sort hue eller kasket på

Går ofte med bukser med huller i.

Politiet efterforsker lignende sager af mildere grad mod andre ofre med lignende signalement, som godt kunne være den samme, men på nuværende tidspunkt kan de ikke sige, om der er tale om samme mand, der har slået til mod andre.

Hvis man har set manden, ved hvor han bor eller plejer at færdes eller har et bud på, hvem han er, så kontakt Midt- og Vestjyllands Politi på 114.