Efterlyst for to drabsforsøg i bandekonflikt: 24-årig anholdt på Costa del Sol

Spansk politi slog til mod en taxa med en mistænkt for to drabsforsøg efter begæring fra dansk politi

Efter en biljagt endte fem måneders flugt mandag for en 24-årig mand, som dansk politi havde efterlyst, på Costa del Sol i Spanien. Det oplyser flere sydspanske medier.

Manden er af afghansk oprindelse og betegnes som farlig, efter at han ifølge politiet i september affyrede mere end 20 skud med en AK47-riffel mod medlemmer af en rivaliserende bande i København. En af dem blev alvorligt såret af et skud i maven.

Manden forlod herefter Danmark, der blev udstedt en europæisk arrestordre, og manden blev af dansk politi begæret udleveret.

Københavns Politi bekræfter over for Ekstra Bladet, at en 24-årig mand på dansk politis anmodning er blevet anholdt i Spanien. Ifølge Københavns Politi har han været internationalt efterlyst i forbindelse med to drabsforsøg fra den seneste bandekonflikt og er nu fængslet i Spanien, mens man afventer udlevering til Danmark.

Anholdt i badeby

Ifølge det sydspanske medie Axarquiaplus har spansk politi siden slutningen af sidste år været på sporet af den 24-årige, som man havde lokaliseret til et område i det vestlige Málaga.

Da efterforskere i begyndelsen af denne uge så den mistænkte stige ind i en taxa i badebyen Benalmádena, besluttede man sig for at slå til mod manden.

For ikke at bringe andre trafikanters liv i fare fulgte man i nogen tid efter taxaen, som til sidst blev stoppet. Den mistænkte fremviste her et forfalsket bulgarsk kørekort med billede af sig selv og en anden persons navn.

Manden blev dog lagt i håndjern, og det spanske medier betegner anholdelsen som en succesfuld afslutning på et omfattende og veludført stykke politiarbejde af spansk politi.

Ifølge Københavns Politi er manden varetægtsfængslet in absentia i Danmark sigtet for de to drabsforsøg, hvis detaljer politiet i skrivende stund ikke ønsker at løfte sløret for.