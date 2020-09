Efterlyst for vold mod tilfældige kvinder

En yngre mand, der talte et ukendt fremmedsprog, er mistænkt for vold mod flere tilfældige kvinder i Ringsted 29. august og 2. september, og Midt- og Vestsjællands Politi går nu ud med et billede af den mistænkte, da det ikke er lykkedes at identificere manden.

29. august blev hele fire kvinder udsat for vold.

En 73-årig kvinde blev sparket på ben og bagdel på Tinggade omkring klokken 11.30, mens en 96-årig kvinde med rollator blev sparket i ryggen mellem klokken 15 og 16 ved Anlægsvej/Lystanlægget.

Umiddelbart efter blev en 79-årig kvindelig hundelufter slået i ansigtet, mens gerningsmanden sparkede hendes hund. Det skete på Haraldsvej mellem klokken 16 og 17.

Og på Kærup Parkvej blev en 36-årig kvindelig hundelufter så slået mod hovedet og sparket omkring klokken 19.35.

Har du set denne mand, så kontakt politiet i Ringsted på 114. Politifoto

Rundt hoved

2. september mener politiet, at samme gerningsmand slog til på Roskildevej/Nordre Ringvej/Hesteskoen/Holbækvej omkring klokken 12.10, hvor en 76-årig kvinde blev slået i ryggen, da hun ventede ved fodgængerfeltet.

Fælles signalement af den mistænkte er en 20-40-årig mand, 170-175 centimeter høj, østeuropæisk af udseende og lys i huden.

Han havde et rundt hoved med kort, brunt hår, iført mørk trekvart-lang frakke, løse jeans, lyse sko/sneakers og talte et ukendt fremmedsprog.



'Den mistænkte er endnu ikke blevet identificeret, hvorfor politiet fortsat ønsker offentlighedens hjælp til at finde ham med henblik på sigtelse og afhøring i forbindelse med flere sager om umotiveret vold over for lokale kvinder i Ringsted', skriver Midt- og Vestsjællands Politi i en pressemeddelelse.



De hører gerne fra personer, der måtte have oplysninger om identiteten på den mistænkte eller kendskab til hans opholdssted, ligesom politiet gerne hører fra borgere, der har set manden i gadebilledet formentlig i Ringsted-området.