Efterlyst: Har du set dem?

Tre unge mænd efterlyses for S-togsoverfald

Nordsjællands Politi efterlyser nu tre unge mænd, som mistænkes for at stå bag et overfald i S-togslinje A i retning mod Køge.

Det fremgår af en pressemeddelelse.



Overfaldet skete i toget klokken 1.53 søndag den 28. juni mellem Birkerød og Holte Station, hvor en 20-årig mand blev tildelt flere spark og slag i hovedet og på kroppen. Her rettede de tre mænd henvendelse til den 20-årige, og efter en kort ordveksling, overfaldt den ene af mændene ham.



Det er i forbindelse med efterforskningen ikke lykkedes Nordsjællands Politi at finde frem til gerningsmændene.

Derfor offentliggøres der nu signalement og billeder af de tre mænd i håb om, at nogen kan genkende dem og vil henvende sig til Nordsjællands Politi med oplysninger om, hvem mændene er.



Her ses gerningsmand A. Politifoto

Her ses den forurettede samt alle tre gerningsmænd. Politifoto

Her ses gerningsmand C. Politifoto

Borgere, der har oplysninger om, hvem mændene på billederne er, bedes henvende sig til Nordsjællands Politi på telefon 114.