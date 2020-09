Efterlyst: Lisbeth er forsvundet

Familien mangler den 45-årige Lisbeth Hejsel fra Vojens, der ifølge politiet forlod sin bopæl i nedtrykt tilstand tirsdag.

'Det frygtes, at hun vil gøre skade på sig selv', oplyser politiet på Twitter.

Hendes søster Laila Hejsel Christensen fortæller, at søsteren kørte sin datter i skole i Over Jerstal i går omkring klokken 7.40 og kørte til Aabenraa Sygehus for at få taget blodprøver, hvor hun var omkring klokken 08.07.

Laila Hejsel Christensen er også blevet kontaktet af en tidligere kollega, der talte i telefon med søsteren tirsdag klokken 8.50. På det tidspunkt var hun hjemme på sin egen adresse.

Derudover fortæller søsteren, at politiet har oplyst hende om, at søsterens betalingskort er brugt til parkering i Magasin i Aaarhus.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Syd- og Sønderjyllands Politi, men det er ikke lykkedes.

Hårdt og frustrerende

Søsteren fik at vide, at Lisbeth Hejsel var væk, da hun blev ringet som af sin nevø, der spurgte, om hun havde snakket med hende.

Politiet kom derefter på sagen.

Ifølge Laila Hejsel Christensen var der tegn på, at søsteren ikke havde det godt. Men hun ønsker ikke at uddybe det nærmere.

Lisbeth Hejsel har fire sønner og en datter. Lige nu holder familien modet oppe.

- Men selvfølgelig er det hårdt og frustrerende, siger Laila Hejsel Christensen.

- Hvis din søster læser dette, hvad vil du så sige til hende?

- Så håber jeg bare, at hun giver lyd hurtigst muligt. Der er nogle børn, der har brug for hende.

Lisbeth Hejsel kører i en sort Hyundai Tucson personbil med reg.nr. BS59034. Søsteren fortæller, at den er pyntet med hvide blomster og hvide sommerfugle på bilens højre bagdør.

Det undrer hende, at der ikke er nogen, der har set bilen.

- Jeg håber, nu hvor det bliver lyst, og det kommer så bredt ud, at der er nogen, der ser den, fortæller hun.

Hvis man ser bilen eller kvinden, skal man kontakte politiet på 114