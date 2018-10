Efterlyst mand anholdt for voldtægter

Efterlyst mand, der er mistænkt for to voldtægter, er fredag eftermiddag blevet anholdt

Københavns politi har kl 13.00 anholdt en formodet voldtægtsforbryder i en park på Østerbro i København. Manden har været efterlyst siden torsdag 11.oktober i år.

Manden er mistænkt for to voldtægter. Den ene skulle angiveligt havde forgået den 29 september i år i København, mens den anden voldtægt fandt sted i Odense den 10 oktober i år. Det skriver Københavns Politi i en pressemeddelelse, og pressekonsulent for Københavns Politi Thor Wilkens bekræfter det overfor Ekstra Bladet.

- Jeg kan bekræfte, at vi har anholdt en efterlyst mand på Østerbro i København, men hvor det nærmere skete henne, kan jeg ikke kommentere yderligere på, siger han til Ekstra Bladet.

Den 33-årige mand, som Ekstra Bladet tidligere har skrevet om, har været på fri fod, siden han stak af fra psykiatri-hospitalet Sankt Hans Hospital i Roskilde.

Københavns Politi har samarbejdet med Fyns Politi om efterforskningen, da det stod klart, at der var tale om den samme person i begge voldtægtssager.

Der har siden torsdag foregået en intens efterforskning, som altså har ført til, at det er lykkedes at anholde den efterlyste mand.

Han skal nu afhøres og fremstilles i et grundlovsforhør. Dette sker lørdag, i Københavns Byret, hvor han vil blive begæret varetægtsfængslet.