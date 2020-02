Efterlyst mand fundet død

En 25-årig litauisk mand, som Nordjyllands Politi valgte at efterlyse i pressen 21. januar, er fundet død.

Manden blev fundet i et øde område i den vestlige del af Aalborg. De pårørende er blevet underrettet.

Det oplyser Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Ifølge politiets efterforskning var der ikke nogen, der havde haft kontakt til manden siden 9. januar omkring klokken 12.

For at finde frem til manden udsendte politiet et signalement af manden og den cykel, som han efter sigende skulle have forladt sit hjem på.

Politiet har p.t. ingen mistanke om, at der skulle ligge en kriminel handling bag.