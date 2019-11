Efterlyst mand fundet i klædeskab

En 29-årig mand stak af fra et grundlovsforhør for over fem måneder siden - politiet fandt ham i et klædeskab

En 29-årig mand stak af fra et grundlovsforhør ved retten i Herning 11. juni, hvor han blev fremstillet for ikke at overholde sin meldepligt på Udrejsecenter Kærshovedgård.

Siden har han været efterlyst af politiet. Det skriver TV Midtvest.

- Det sker meget, meget sjældent, at nogen stikker af fra os på den måde, forklarer Bent Smedegaard til tv-stationen.

Onsdag aften gjorde lokalpolitiet i Herning så en opdagelse, da de var ude hos mandens familie i Herning.

De fik på fornemmelsen, at den efterlyste mand befandt sig i lejligheden, og derfor ransagede de stedet. Her fandt de den 29-årige mand, som havde gemt sig i et klædeskab.

Nu er den 29-årige mand igen bag tremmer og skal på ny fremstilles i grundlovsforhør.