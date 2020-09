Efterlyst: Truede ægtepar med kniv

Krævede at få udleveret punge og mobiltelefoner

Et ægtepar blev udsat for et forsøg på røveri, da de blev truet med en kniv af en gerningsmand på Borgergade i Bramming.

Det skete søndag 20. september klokken 20.19, og Syd- og Sønderjyllands Politi offentliggør nu overvågningsbilleder og film af gerningsmanden og en mulig medgerningskvinde i håb om, at borgerne kan hjælpe med at identificere den mistænkte.

Ved episoden forsøgte gerningsmanden at få dem til at udlevere punge og mobiltelefoner, men det mislykkedes, fordi parret nægtede.

Herefter flygtede gerningsmanden fra stedet i retning mod gågaden, hvor en mulig medgerningskvinde ventede.

Gerningsmanden beskrives som 15-20 år gammel, 170–175 centimeter høj og spinkel af kropsbygning. Han var hvid i huden og talte dansk. Han var iført en grå hættetrøje, hvor hætten var trukket op over hovedet, ligesom han var iført en mørk jakke ud over den grå hættetrøje og var bevæbnet med en mindre kniv

Politiet har intet signalement af den mulige medgerningskvinde.

Foto: Politiet

Politiet har offentliggjort foto og videoklip fra et overvågningskamera, der er optaget umiddelbart før hændelsen.



Hvis man har oplysninger i sagen eller mener at kunne genkende den formodede gerningsmand, skal man kontakte Politiets Servicecenter på telefon 114.