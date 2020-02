Eftersøger ejer til dug fyldt med penge

Et større kontantbeløb blev i begyndelsen af december fundet i en dug indleveret til et loppemarked i Kibæk

Da Aaskov Y’s Mens Club holdt loppemarked i begyndelsen af december, dukkede et større kontantbeløb op i en mystisk dug, som en stadig ukendt person havde indleveret til loppemarkedet. Nu håber Midt- og Vestjyllands Politi på borgernes hjælp til at finde pengenes rette ejer.

Den penge fyldte dug blev fundet i et lokale ved loppemarkedet, hvor borgere kan indlevere ting til salg. På dugen sidder et klistermærke med særlige kendetegn, som ejeren muligvis kender til.

'Det er en dug, der er blevet indleveret i det her lokale, som dem fra loppemarkedet tømmer jævnligt.Rummet hvor den blev indleveret, er et rum, hvor man helt anonymt kan gå ind og donere sine ting. Vi har forsøgt på flere måder at finde frem til ejeren uden resultat, så derfor beder vi offentligheden om hjælp', siger presseansvarlig hos Midt- og Vestjyllands Politi til Ekstra Bladet.

'Vi kan ikke fortælle så meget mere om dugen, eller beløbet der blev fundet i den, fordi vi helst skal have den rigtige ejer til at komme med de informationer. Vi kan på den måde vurdere, om det er personen, der indleverede dugen'.