Eftersøgt med helikopter og hundepatruljer

Politiet håber på hjælp til at finde 47-årige Pavia

Politiet har søndag aften og natten igennem uden held ledt efter en 47-årig mand med helikopter, hundepatruljer og patruljer.

Man beder derfor atter offentligheden om hjælp til at finde Pavia, som natten til søndag udskrev sig selv fra Randers Hospital.

- Der går noget tid, før familien savner ham og beder os om hjælp til at lede efter ham, siger vagtchef ved Østjyllands Politi Jens Rønberg til Ekstra Bladet.

Ordensmagten var til at begynde med ikke alvorligt bekymrede for manden, da han efter udskrivelsen fra hospitalet var i telefonisk kontakt med sin far.

- Så var vi ikke så nervøse, siger vagtchefen, som dog tilføjer, at mandens tilstand ved afgangen fra hospitalet beskrives som nedtrykt.

Ifølge vagtchefen har man ledt adskillige steder efter den 47-årige - senest omkring en golfbane.

Politiet vil meget gerne høre fra Pavia selv eller mennesker, som har set ham eller ved, hvor han er.

Signalement: Grønlandsk, har karseklippet sort/gråt hår. Iført grå strikbluse og gule ankelskindstøvler.

Henvendelser i sagen kan ske til 114.

Vi har her til aften og nat ledt efter 47-årige Pavia med helikopter, hundepatruljer og patruljer men har ikke fundet ham endnu. Hvis nogen har set, eller ser Pavia bedes de kontakte 114 #politidk — Østjyllands Politi (@OjylPoliti) 11. februar 2019