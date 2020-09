Eftersøgte bandemedlemmer anholdt

To mænd i 20'erne er mandag blevet anholdt i Esbjerg

To mænd på henholdsvis 20 og 24 år, der har været eftersøgt af Syd- og Sønderjyllands Politi, blev mandag anholdt.

Mændene blev anholdt i forbindelse med flere ransagninger på forskellige adresser i Esbjerg.

Begge mænd har tilknytning til bandemiljøet i Esbjerg.

Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Fremstilles i grundlovsforhør

De to mænd vil tirsdag blive fremstillet i grundlovsforhør.

Den 20-årige er sigtet for grov vold, imens den 24-årige er sigtet for flere brud på et opholdsforbud.

Politiet oplyser også, at anholdelserne intet har med en skudepisode, der fandt sted i Esbjerg natten til mandag, at gøre.

