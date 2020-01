Eirin forsvandt juleaften: Nu er hun fundet død i Sverige

Det lig, der lørdag blev fundet i strandkanten syd for Landskrona, er identisk med den savnede kvinde Eirin Mikkelsen.

Det oplyser familiens bistandsadvokat til det norske medie VG.

Kvinden er norsk og forsvandt sporløst sent juleaften fra havnen i Landskrona, hvor færgerne til den lille ø Hven sejler til og fra. Liget blev fundet et par kilometer væk.

- Vi har fået besked fra politiet om, at det er mere end 99 procent sikkert, at det er Eirin, som er blevet fundet, siger bistandsadvokat Anders Hasle til VG.

Måske kidnappet

Eirin Mikkelsen forsvandt sporløst, og politiet har efterforsket sagen som en kidnapningssag. Der har blandt andet været dykkere i vandet for at lede efter kvinden.

- Der er ikke noget nyt i sagen. Vi mistænker stadig, at hun har været offer for en forbrydelse i forbindelse med sin forsvinden, lød det torsdag fra Evelina Olsson, der er pressemedarbejder hos politiet i den sydlige region.

Den norske kvinde blev sidst set af en mand, men ingen er anholdt i sagen.

Ledte efter mor på sin fødselsdag

Mens kvinden var væk, sad hendes 26-årige søn Atiliano Briones Mikkelsen fortvivlet tilbage i Norge.

Sidste gang Atiliano hørte fra sin mor, var samme dag, som hun forsvandt, hvor de ønskede hinanden glædelig jul, og moderen delte nogle gamle barndomsbilleder per sms med Atiliano, har han tidligere fortalt Ekstra Bladet.

Første juledag fik han besked om hendes forsvinden, og anden juledag rejste han til Landskrona sammen med sin lillebror for at lede efter deres mor. Dermed blev hans 26-års fødselsdag - den 27. december - en, han aldrig glemmer.

- Min fødselsdag vil fra nu af altid minde mig om, at jeg løber rundt og leder efter min mor hele dagen og græder. Og så er der alle de dage, hvor det er hårdt for mig overhovedet at være storebror for min lillebror. Han har kun mig, fortalte Atiliano Mikkelsen i weekenden til Ekstra Bladet.

