Ejendom styrtede sammen over mand: Efterforskes som drab

Torsdag morgen rykkede brandvæsen og politi massivt ud til en voldsom brand i et hus i Gundestrup i Odsherred. Her viste det sig hurtigt, at huset ikke stod til at redde, og efter et par timer faldt det sammen.

Efterfølgende fandt politiet en 65-årig mand, der var afgået ved døden, og nu efterforskes sammen som en drabssag. Årsagen er, at manden havde nogle skader på sig, der var påført før branden fandt sted.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi i en pressemeddelelse.

- Vi er meget interesserede i at tale med vidner, der måtte have bemærket noget mistænkeligt i området omkring Færgevej 4 i Gundestrup og på vejstrækningen Nykøbingvej imellem Holbæk og Vig i tidsrummet fra onsdag formiddag omkring kl. 10.00 til torsdag morgen, hvor branden startede.

- Det kan være personer, køretøjer eller noget som afviger fra det normale i området. Skulle nogen sidde inde med en konkret mistanke eller i øvrigt har oplysninger i sagen, vil vi meget gerne tale med dem, siger vicepolitiinspektør Bjørke Kierkegaard, der er leder af efterforskningen.

Den 65-årige afdøde er nu identificeret og de nærmeste pårørende underrettet. Politiet ønsker dog ikke at oplyse mere om ham.

I forbindelse med branden opstod der så meget røg, at trafikken på Færgevej var påvirket i en kort periode. Det er dog fortsat uklart, hvad brandårsagen var

