Ejendomsmægler snød med fremvisninger: Nu har de fået en straf

Danbolig-mægler har fået større bøde for at lave falske fremvisninger

Et par fra Amager opdagede i februar ved et tilfælde, at de fremvisninger, deres ejendomsmægler fortalte om, slet ikke havde fundet sted.

Og den opførsel har nu fået konsekvenser for mægleren, den daværende Danbolig Amager Strand.

Snydt af ejendomsmæglere: Løj om fremvisninger

Således har ejendomsmægleren og kædens ejer fået en bøde på 150.000 kroner af Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Det skriver TV 2.

Mægleren blev afsløret, da de fortalte parret Anders Peter Amsnæs og Ditte Yde Amsnæs, at de havde haft kunder på besøg for at se parrets rækkehus, men at kunderne desværre havde ment, at prisen på boligen var for høj.

Ved et tilfælde opdagede Ditte Yde Amsnæs imidlertid, at en mægler gik alene rundt i parrets hjem i forbindelse med en 'fremvisning', og da de efterfølgende tjekkede deres overvågning, viste det sig, at mægleren havde gået rundt for sig selv og tændt og slukket lyset og efterladt 'brugte' blå futter til fødderne.

Alligevel havde mægleren påstået, at der havde været nogle interesserede købere med, men at de altså mente prisen var for høj - på den måde kunne mægleren få prisen ned og få solgt boligen hurtigere.

Droppet af Danbolig

Ifølge TV 2 har ejendomsmægler Lars Bo Christensen, der var den ansvarlige mægler, fået en bøde på 50.000 kroner, mens NIels Hald, der ejer kæden, har fået en bøde på 100.000 kroner.

Ejendomsmægleren valgte i forbindelse med sagen at fyre de to medarbejdere, som havde været ude i boligen, men parret havde klaget over den ansvarlige mægler og ejeren, som altså har fået bøder.

Som følge af sagen droppede Danbolig i februar samarbejdet med alle 15 forretninger i Hald-koncernen.

- Der må ikke herske nogen tvivl om, at den adfærd, vi har set dokumenteret, er helt uacceptabel og uforenelig med at være en del af Danbolig. Derfor ser vi ingen anden udvej end at afvikle samarbejdet, lød det fra Per Bie, der er administrerende direktør i Danbolig A/S, i pressemeddelelsen.

Danbolig dropper 15 butikker