Ejer af escape-room i Polen er sigtet efter dødelig brand

En 28-årig ejer af et escape-room i Polen er blevet sigtet i forbindelse med en dødsbrand i fredags, hvor fem teenagepiger omkom.

Den 28-årige mand er sigtet "for med overlæg at have skabt brandfare og for utilsigtet at have forårsaget pigernes død".

Det oplyser anklager Ryszard Gasiorowski.

Ifølge anklagemyndigheden var varmeanlægget på stedet defekt, og der var ingen nødudgang. En nødudgang kunne havde reddet de fem 15-årige piger, mener anklageren.

Den 28-åriges forsvarere siger, at manden er "dybt ulykkelig" over dødsfaldene. Ifølge forsvarerne nægter manden anklagerne mod sig.

Bliver han kendt skyldig i anklagerne, risikerer han fængsel i op til otte år.

Søndag fortalte brandchefen i byen Koszalin, at det såkaldte escape-room var bygget i et privat hus, og at der ikke var nogen nødudgang.

Anklagemyndigheden oplyser, at den mest sandsynlige årsag til branden er en utæt gasbeholder i et varmeanlæg.

Escape-rooms er et spil, hvor deltagerne bliver låst inde i et rum.

Her må de udforske omgivelserne og løse diverse opgaver og gåder for at komme ud igen. Man har typisk en time til at løse opgaverne.

Spillet er blevet meget populært verden over og findes også flere steder i Danmark.