Eks-drabschef: Ikke altid nærværende som far

Når tv-serien 'Efterforskningen' løber over skærmen på TV2, ser man drabschefen Jens Møller kæmpe med at være nærværende over for sin gravide datter, samtidig med at han er presset over efterforskningen af drabet på Joachim og Ingrid Walls datter Kim.

'Efterforskningen' lægger sig helt tæt op af virkelighedens hændelser, og det er rigtigt, at Jens Møllers datter også i virkeligheden var gravid under efterforskningen af ubådsdrabet.

- Jeg har selvfølgelig fortalt min datter om den her scene, og hun blev først lidt irriteret og sagde, at 'det er jo ikke rigtigt - sådan har det ikke været', fordi jeg kom til at bruge udtrykket, at jeg ikke har været nærværende i hendes opvækst, fortæller Jens Møller, der nu er gået på pension fra politiet, og fortsætter:

- Men jeg har så forklaret, at det er på den lange bane i hendes opvækst, og det kan hun godt genkende.

Seriens beskrivelse af den familiære konflikt er derfor ikke en til en-gengivelse af, hvordan det var for Jens Møller under efterforskningen af ubådssagen, men en generel beskrivelse af, hvordan det er at være efterforsker på en stor sag. Han kalder det selv en 'hyldest til familiemedlemmer til alle danske betjente'.

- Jeg var selv i en livssituation med voksne børn, hvor jeg ikke på den måde skulle tilsidesætte nogen for alvor, men det er reelt nok i forhold til mine egne børns opvækst, for jeg har da været væk fra familien og aflyst familie-arrangementer mange gange, fordi jeg har været ude og fange hashsmuglere, eller hvad jeg nu har efterforsket.

- Så på den måde har jeg tilsidesat mine børn. Og der er også mange medarbejdere, som har efterforsket den her sag, der har tilsidesat deres familier for at være derinde til langt ud på aftenen og i weekender, fortæller Jens Møller, der understreger, at han altid har haft et rigtig godt forhold til begge sine børn.

Ud over sin datter har Jens Møller også en søn, men han er, ligesom Joachim og Ingrid Walls søn, ikke er en del af seriens handling.

- Jeg tror, at Tobias (instruktøren, red.) har valgt, at der er de to piger, hvor den ene bliver dræbt, og den anden er der. Og mens jeg lige pludselig kan blive morfar, så bliver Joachim og Ingrid Wall det ikke. De er så heldigvis blevet bedsteforældre alligevel, fordi deres søn er blevet far, fortæller Jens Møller, der har udviklet et nært forhold til Kim Walls forældre.

Jens Møllers barnebarn bliver tre år i slutningen af oktober, og datteren er netop nedkommet med nummer to.

- Har du tanker om, at du nu skal være mere nærværende som morfar?

- Den tanke har jeg da helt klart haft mange gange. Da jeg gik på pension tænkte jeg også, at nu skulle jeg have en fast ugedag, hvor jeg hentede mine børnebørn. Men jeg er desværre ikke nået dertil endnu, fordi mit liv som pensionist er meget aktivt.

- Har du fortrudt, at arbejdet har fyldt så meget?

- Nej, jeg har ikke fortrudt. Men jeg kunne måske godt have været mere nærværende alligevel på trods af, at jeg havde passet mit arbejde.

'Efterforskningen' er i seks afsnit og kan ses på TV2 mandag klokken 20 og på TV2 Play.