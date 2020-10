Eks-politichef om flugtdrama: Bange for at Madsen udløser bombe

Politifolkene omkring den flygtede Peter Madsen er ængstelige for, at den 49-årige livstidsfange kan finde på at udløse en bombe.

Det vurderer Bent Isager-Nielsen, tidligere politiinspektør i Københavns Vestegns Politi og leder af drabsafdelingen i Rigspolitiets rejsehold, med udgangspunkt i Ekstra Bladets stillbilleder og videooptagelser af den massive politiaktion få hundrede meter fra Herstedvester Fængsel i Albertslund.

Her er den fastlåste situation med den flygtede livstidsfange Peter Madsen i en dramatisk hovedrolle og to betjente fra politiets aktionsstyrke. Foto: Kenneth Meyer

Her ligger to skarpt bevæbnede politifolk fra den særlige aktionsstyrke på maven med en specialuddannet hund af racen malinois, som er forsynet med bombebeskyttelse.

Politifolk med i døden

Få meter væk sidder Peter Madsen stille og læner sig op ad et trådhegn.

- Billederne viser tydeligt, at politifolkene er bange for, at Peter Madsen kan finde på at udløse en bombe og tage politifolk med i døden, siger Bent Isager-Nielsen, der i dag ernærer sig som forfatter og ekspert i Danmarks Radio.

Bent Isager-Nielsen oplever på billederne den flygtede Peter Madsen som apatisk. Foto: Olivia Loftlund

Den tidligere chefefterforsker forklarer, at fænomenet kaldes 'suicide by cop', som på dansk kan oversættes til selvmord med politibetjent.

Presse krav igennem

Bent Isager-Nielsen vurderer, at situationen også set fra den drabsdømtes synsvinkel kan være udtryk for, at den flygtede livstidsfange forsøger at få nogle krav igennem.

- Det er det andet åbenlyse scenario, at manden forsøger at udnytte en mulig forhandlingsposition, siger Bent Isager-Nielsen, som også ud fra billederne vurderer, at han muligvis har erkendt, at han er i en håbløs situation og leder efter en åbning.

Peter Madsen i flugtaktion

- Han ser apatisk ud og sidder og stirrer frem for sig. Kigger man nærmere efter på videoen, ser det ud til, at han har nogle mærker på højre tinding og den ene kind. Det kunne være slagmærker eller måske en tatovering. Det er svært at se, siger Bent Isager-Nielsen.

Den drabsdømte Peter Madsen fotograferet foran Retsmedicinsk Institut i 2017. Foto: Kenneth Meyer

Ekstra Bladet har også talt med en kilder med indgående kendskab til højspændte situationer, der også kan inkludere gidselstagning.

- Det ser voldsomt ud, men grundliggende handler det om at deeskalere situationen, fortæller kilden, der af hensyn til sit arbejde ikke ønsker sit navn frem.

Trykket af ballonen

Ekstra Bladets anonyme ekspert-kilde vurderer også udelukkende situationen ud fra Ekstra Bladets billeder, og det er hans klare fortolkning, at det handler om at afstresse Peter Madsen og 'tage trykket af ballonen'.

Kilden er enig i, at situationen ud fra billederne ligner en potentiel 'suicide by cop'. Han er ikke i tvivl om, at hovedpersonen er klar over, at han 'ikke kommer ud'.

Kilden vurderer, at politiet ret hurtigt har haft styr på situationen. Allerede da han begyndte med truslerne inde i fængslet, har man alarmeret politiet. I den forbindelse har man så valgt at lade ham slippe ud af fængslet, så fængslets personale undgik en mulig voldsom konfrontation.

I stedet har man overladt konfrontationen med politiet uden for murerne.

Minder om terrorsag: Politiet slog ring om bombemand

Den tjetjenske terrorist Lors Doukaev efter den dramatiske aktion i København tilbage i 2010. Politifoto

Situationen i Albertslund ligner præcist den i Ørstedsparken 10. september 2010, hvor politiets finskytter havde den tjetjenske terrorist Lors Doukaev i kikkertsigtet gennem fire timer. Politiet frygtede, at Lors Doukaev kunne detonere et selvmordsbælte eller en fjernstyret bombe, efter at hans brevbombe til Jyllands-Posten ved et uheld var gået af på et toilet på Hotel Jørgensen.

Politiet frygtede, at Lors Doukaev bar et selvmordsbælte, og derfor underskrev daværende PET-chef Jakob Scharf den dag den første likviderings-ordre i PET's historie.

PET's operative chef, Frank Jensen, lagde instruksen på skrivebordet foran Jakob Scharf, der skrev under.

Må ikke forlade parken i live

Derefter blev ordren givet til aktionsstyrken: Hvis den sårede mand forsøgte at forlade Ørstedsparken, måtte han ikke slippe ud i live. Men det blev ikke nødvendigt at dræbe Lors Doukaev.

Lors Doukaev liggende i Ørstedsparken i København. Foto: Kenneth Meyer

Efter at han havde ligget på den kolde jord i fire timer og blandt andet var blevet undersøgt med en bomberobot, var politiet trygge ved, at han ikke bar en bombe på sig, og han blev anholdt.

Lors Doukaev blev i maj 2011 idømt 12 års fængsel for terrorforsøget i København.

- Den eneste måde, du kan pacificere en selvmordsbomber på, er at skyde vedkommende, men du kan altså ikke skyde hvor som helst, hvis du skal undgå, at vedkommende får lejlighed til at udløse bomben. Så vi taler om en helt anden måde at skyde folk på. Du skyder ikke for at ramme dem i benene eller armene. Du skyder for at likvidere. Det er simpelthen et spørgsmål om, at du skyder meget præcist efter nervecenteret ved hovedet, så det hele bliver lukket ned i ét hug, siger Jakob Scharf i bogen.

