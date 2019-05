Eks-politiker erkender 73 gangbangs

Per Zeidler erkender at have arrangeret gangbangs med 200.000 kroner i fortjeneste

Den tidligere lokalpolitiker Per Zeidler har netop i Retten i Randers erkendt at have arrangeret 73 gangbangs. Det oplyser Ritzau.

Den samlede fortjeneste løb op i 200.000 kroner. Det fremgår af rettens behandling af rufferisagen.

Senioranklager Birgitte Ernst har skåret sagen til, så den del, der vedrører rekruttering af en 16-årig pige samt optagelser af børnepornografiske billeder udgår af det samlede sagskompleks.

Per Zeidler var oprindeligt tiltalt for 109 tilfælde af gangbangs over store dele af Danmark.

Men anklagemyndigheden har droppet 36 forhold, så tiltalen nu vedrører 73 tilfælde af gangbangs.

Begge tiltalte erkender sig skyldige i den nye tiltale.

Krav om lukkede døre

Næsten inden sagen kom i gang torsdag morgen besluttede dommeren i Retten i Randers at lukke dørene i sagen mod den rufferianklagede ekspolitiker, der oprindelig blev valgt ind i byrådet i Syddjurs Kommune for Liberal Alliance.

Det skete på anmodning fra både anklager og de to forsvarsadvokater Henrik Garlik og Mette Grith Stage.

Forklaringen var, at anklageren vil undersøge mulighederne for at fremme sagen som en tilståelsessag. Senioranklager Birgitte Ernst oplyste, at begge de nu tiltalte havde nægtet at udtale sig, hvis pressen var til stede.

Per Zeidler var medlem af byrådet i Syddjurs Kommune, indtil Århus Stiftstidende i november 2017 skrev, at han planlagde og rekrutterede deltagere til gangbangs.

Han var ifølge Liberal Alliances presseafdeling blevet ekskluderet af partiet, før sagen kom frem i medierne.