Eks-rocker anholdt med skunk i to maler-spande på Christiania

Dommervagten, Retten på Frederiksberg: To maler-spande, som en 34-årig tidligere rocker fra AK 81, havde i sin firmabil, der holdt udenfor fristaden Christiania, indeholdt et halvt til et helt kilo skunk.

Men han opbevarede blot maler-spandene i en times tid for en bekendt fra Christiania, der var bange for, at politiet skulle få fingre i dem.

Det forklarede den 34-årige søndag i Københavns dommervagt, hvor han benægtede, at han havde noget med hash-handlen på Christiania at gøre.

Men han erkendte besiddelse af skunken: - Jeg var bare fidibus, sagde han. (Fidibus betyder stik-i-rend-dreng, red)

- Jeg skulle ind for at købe noget 'røg', da en god bekendt fra Christiania kom kørende på sin Christiania-cykel og fortalte, at han havde set politiet, som nok var på vej ind på fristaden. Så han spurgte, om jeg ville holde de to spande en times tid, og jeg smed dem ind i bilen. De var lige tunge, forklarede den 34-årige.

Han har stadig sin AK 81-tatovering, men afviste i dommervagten, at han fortsat er medlem af Hells Angels-støtteklubben.

'Det var nok ikke maling'

Eks-rockeren sagde, at han ikke vidste, hvad der var i maler-spandene: - Men jeg havde en klar formodning om, at det ikke var maling, sagde han.

Da en times tid var gået, og den bekendte ikke var kommet tilbage efter sine maler-spande, gik den 34-årige ind på Christiania for at aflevere dem til nogle andre. Det observerede politiet og anholdt ham.

Den 34-årige blev prøveløsladt 19. juli sidste år efter en dom på to års fængsel for sin rolle i en stor joint-fabrik på Christiania. Den var drevet af et fuldgyldigt HA-medlem og med den 34-årige fungerede som 'souchef' på fabrikken.

Fabrikken fremstillede i titusindvis af joints, og da de ni mænd bag fabrikken blev fremstillet i grundlovsforhør i november 2016 blev de sigtet for produktion af 144.000 joints.

Anklageren i joint-sagen dengang var Thomas Hugger, og han var også anklager i dagens grundlovsforhør, så der var store smil og 'gensynsglæde', da den 34-årige blev ført ind i retten i t-shirt og sorte shorts.

Vil gerne se datteren blive født

Siden prøveløsladelsen sidste år, har den 34-årige startet sit eget firma med vinduespudsning, forklarede han. Han har to børn på fire og fem og et tredje på vej med sin kæreste, der er højgravid.

- Jeg vil gerne se min datter blive født og passe mit arbejde, appellerede den 34-årige til dommeren.

Han mente dog, der var risiko for, at den 34-årige ville falde tilbage i hash-kriminalitet og varetægtsfængslede ham til 8. august. Han er også udstyret med et zoneforbud mod at vise sig på Christiania.

Under politiets aktion mod den organiserede hashhandel på Christiania lørdag anholdt politiet også en 40-årig mand, der pakkede et 'bodklæde' sammen i hashbod 3, lagde klædet i en skuldertaske og løb, da advarsels-fløjterne mod politiet lød i Pusher Street ved 12-tiden.

Et bodklæde er stykke stof, som hash-produkterne ligger på i hashboden. Det har snoretræk, så det lynhurtigt kan trækkes sammen om varerne og skaffes af vejen, når ordensmagten nærmer sig.

Den 40-årige blev anholdt og i bodklædet var der 180 gram hash, 68 gram skunk og godt 60 joints. Han har et zoneforbud mod at komme på Christiania, og blev løsladt 26. november sidste år efter at have afsonet fuld tid af en straf på to år og otte måneders fængsel for 843 gram amfetamin, som politiet i marts 2016 fandt på hans bopæl.