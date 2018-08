Eks-rockers nye liv i Dubai: 'Er ikke bange for at blive skudt'

Den tidligere præsident for Bandidos i Holbæk Lars Toxværd Olesen lever i dag et ensomt liv i Dubai, hvor han ingen kender. På trods af sin kriminelle fortid frygter han ikke for sit liv

Den tidligere præsident for Bandidos i Holbæk Lars Toxværd Olesen levet et noget andet liv end tidligere - langt væk fra Danmark.

I ti år var Lars Toxværd Olesen medlem af Bandidos, og her forsøgte han efter eget udsagn samtidig at gøre karriere som hashbagmand.

Lars Toxværd Olesen drømte om et liv, hvor han kunne tjene millioner kroner på at sælge hash, men på et tidspunkt gik det galt for Olesen, og han fik et straf på tre års fængsel for indsmugling af 635 kilo hash i Spanien.

Efter sin afsoning beslutter han sig at forlade Bandidos og skrive en kritisk bog, 'Når helvede fryser til is' (2017), om rockerklubben, og han kom i 'bad standing'. Det fik ham til at flytte til Dubai for at starte forfra.

Tænker over sikkerhed

Lars Toxværd Olesen fortæller i en ny DR dokumentarserie, Hash DK, over fire afsnit, hvor andet afsnit bliver sendt i aften klokken 20, om sit nye liv i Dubai, hvor nogen ved hvor han bor, og ingen kender ham. Selvom han lever langt væk fra Danmark, tænker han stadig over sin sikkerhed.

- Det er ikke, fordi jeg er bange for at blive skudt eller smadret, men jeg er bange for, at jeg ikke klarer den i forhold til at kunne eksistere.

- Min sikkerhed er derfor udsat. Jeg lever i et forhøjet beredskab. Det gør jeg. Det bliver jeg nødt til at gøre. Jeg bliver nødt til at tænke mig om, siger Olesen blandt andet i afsnittet.

Hvad er det, der kan ske?

- Det kan man jo gætte sig til, fortæller han i aftenens afsnit af DR-serien.

Kender ingen

Lars Toxværd Olesen har måtte ofre en del ved at flytte til De Forenede Arabiske Emirater og en forstad til Dubai. Her lever han ganske isoleret.

- Jeg har lagt hele mit netværk ned. Jeg har ingen bekendtskaber tilbage. Jeg kommer ikke nogen steder til nogen. Jeg har mistet nærværet med min søn eksempelvis. Jeg forsøger at skabe det bånd og lade ham være i troen om, at jeg er en stabil far, men det er jeg jo ikke, siger han med et tomt blik, siger han.

Olesen mener, at det er en illusion at tro, at livet som narkohandler er et godt liv.

- Den lykkelige narkohandler findes i min verden ikke. Du kæmper imod alle odds. De kan ikke tage telefonen og ringe. Du kan ikke skabe netværk. Du har politiet efter dig konstant. Dit privatliv er intimideret.

Forstår manglende medlidenhed

Han kan godt forstå folk, der ikke har den store medlidenhed med ham i dag efter hans fortid i Bandidos.

- Så har jeg det også okay med, at nogen sidder og tænker: 'Sikke et pjok. Han har været så og så barsk, så og så kriminel. Nu sidder han der og flæber. Sikke en tøsedreng'. Det er fint nok med mig, siger han.

Senere hen blev han også medlem af banden Loyal to Familia.

Du kan se hele afsnittet af 'Hash DK' med Lars Toxværd Olesen på DR1 i aften klokken 20.

