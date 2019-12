Eksdrabschef: Ægtemænd og naboer spreder skræk

TEMA OM DRAB I PROVINSEN: Bent Isager-Nielsen, tidligere drabschef i Rejseholdet, mener, at nærdrab kan skabe alvorlige tilllidsknæk i et lokalsamfund og har en anden angst i sig end drab, hvor gerningsmanden er fremmed

Få efterforskningschefer har været mere omkring i Provins-Danmark end Bent Isager-Nielsen, tidligere drabschef i Rigspolitiets Rejsehold.

Det er den nu 68-årige eks-politimands erfaring, at nærdrab - det vil sige drab begået af en ægtefælle, en far, en rigtig god ven eller en nabo - i et snævert område, er noget af det mest belastende, der kan ramme en lokal befolkning.

- Et nærdrab har en helt anden form for skræk i sig end et fjerndrab, hvor gerningsmanden er fremmed. Det hænger måske sammen med, at drab begået af en ægtefælle eller nabo ikke så nemme at parkere, og at de risikerer at skabe et alvorligt knæk i tilliden og sammenhængskraften i et lille bysamfund, siger Bent Isager-Nielsen, der nu ernærer sig som forfatter og foredragsholder samt tv-vært og ekspert i Danmarks Radio.

Nærdrab ryster folk

I sin tid i 'Rejseholdet' og senere som politiinspektør i Københavns Vestegns Politi, bemærkede han, at folk efter et drab i deres lokalområde ofte havde, hvad den ønsketænkning, at drabsmanden var 'én udefra'.

- Når sagen så er opklaret og der er faldet en dom, og det så meget ofte viser sig, at gerningsmanden er lokal eller en ægtefælle, så er det virkelig noget, der kan ryste folk. Det gælder ikke kun i landsbyer i provinsen men ses også i en forstad til Aarhus eller København. Mange fortæller, at de var så søde, og at de aldrig havde forestillet sig, at deres konflikter kunne føre til en drabssag, siger Bent-Isager Nielsen.

Bent Isager-Nielsen har udgivet flere bøger med baggrund i sin erfaring som drabsefterforsker i Rigspolitiets Rejseafdeling og Københavns Vestegns Politi. Foto: Jesper Stormly Hansen

Han understreger, at det er en anden sag, hvis der er tale om en prædofil med et seksuelt motiv. Det gør efter hans mening også en forskel, hvis et nærdrab er begået af en person, som måske kendte offeret, men som boede i en anden ende af landsbyen og for eksempel havde dræbt en lille pige, mens hun cyklede hjem fra idrætshallen.

- Mennesker i et lokalt miljø har det altid bedst, hvis de kan putte en drabssag ned i 'en ren kasse'. Men det er min erfaring, at det har mere langtrækkende følger for de nærmeste, naboer og andre beboere i et lille bysamfund, hvis det viser sig, at drabet er begået af en person tæt på den afdøde.

Had efter kærlighed

Den tidligere efterforskningsleder vurderer, at motivet meget ofte er jalousi, hævn eller kærlighed, der er blevet til had eller en kernefamilie, som er ved at gå i opløsning, i sager, hvor en ægtefælle dræber sin kone.

I drabssager, hvor naboer slår hinanden ihjel, vurderer han, at gerningsmanden ofte viser sig at have været i psykisk ubalance i svært eller mildere omfang, og at det også har været tydeligt for hans omgangskreds.

Nærdrab forekommer i alle sociale lag og miljøer. Men Bent Isager-Nielsen er ikke i tvivl om, at der i de senere år har været en tendens til, at kriminaliteten er 'rykket mere væk fra de store byer i Danmark'.

- Det er sket, efterhånden som socialt belastede personer eller familier i stigende grad slår sig ned, hvor der er billige huslejer og fred og ro. Vi ser flere og flere drabssager i billige huse i provinsen, og det er ikke nødvendigvis ægtemænd, der slår deres koner ihjel. Det kan for eksempel også være drab i det kriminelle bandemiljø, siger Bent Isager-Nielsen.

Drab kan udløse lynch-stemning

I sager om nærdrab i et lokalområde, kan der opstå en mistillidskrise, hvor folk i forhold til politiet er bange for at få en meddeler-rolle. Det er Bent Isager-Nielsens erfaring. Foto: Olivia Loftlund

Bent Isager-Nielsen, tidligere politiinspektør og drabschef i Rigspolitiets Rejseafdeling, er ikke i tvivl om, at det nogle gange kan være sværere at afhøre folk i drabssager, hvor gerningsmanden skal søges i en lille by eller et andet meget afgrænset lokalområde.

- I den situation siger folk nogle gange hvad som helst, der kunne pege i retning af, at der er tale om en fremmed gerningsmand. Der kan også i sager om nærdrab opstå en mistillidskrise, hvor folk er bange for at få en meddeler-rolle, siger Bent Isager-Nielsen.

'Slår han til igen?'

Den tidligere drabschef og politiinspektør påpeger, at frygten for konsekvenserne kan være store, hvis en ven, en nabo eller et familiemedlem overfor politiet retter en mistanke mod en konkret person i sit nærmeste netværk, og mistanken viser sig at være uden hold i virkeligheden. Ikke mindst hvis det kommer frem, hvem der var meddeleren.

- De skal måske leve videre videre i det samme lokalsamfund. På den anden side kan folk have svært ved at leve med den byld, at der går en drabsmand omkring i et lille bysamfund. Slår han nu til igen? Det kan vække enorme følelser og i yderste konsekvens skabe en lynch-stemning, hvor folk er villige til at gå videre med en mistanke på et løst grundlag, end de ellers ville, siger Bent Isager-Nielsen.

