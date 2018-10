Eksil-iranere har været under politibeskyttelse i månedsvis

Et centralt medlem af en iransk oprørsbevægelse, der er bosat i Ringsted, har været under politibeskyttelse i månedsvis.

Det fortæller beboere i Ringsted, som ikke ønsker deres navne offentliggjort af hensyn til sagens karakter, til Jyllands-Posten.

Manden er en del af gruppen ASMLA, som politiet fredag frygtede skulle udsættes for et angreb.

ASMLA står for Arab Struggle Movement for the Liberation of Ahwaz. Gruppen kæmper for, at et område i Iran bliver selvstændigt.

Ifølge oplysninger fra DR var netop truslen mod den iranske gruppe årsag til den massive, landsdækkende politiaktion, der fandt sted fredag.

For 14 dage siden kom det frem, at det iranske styre beskylder gruppen for at stå bag et terrorangreb mod Irans Revolutionsgarde. Mindst 25 blev dræbt og 70 såret.

Hverken regeringen, politiet eller PET har ønsket at udtale sig om sagen. Heller ikke om hvorvidt den iranske ASMLA-gruppe er under beskyttelse.

Men ifølge beboere i Ringsted er en tæt politibeskyttelse af den centrale figur i ASMLA en kendt hemmelighed i området, skriver Jyllands-Posten.

Beboerne beretter om PET-vagter med øresnegle, der opholder sig ved mandens hjem og eskorterer ham ind og ud. Ligeså beretter beboerne om nummerpladeskannere og jævnlige krav om at vise id.

Ifølge Jyllands-Posten er flere andre medlemmer af ASMLA-gruppen også under "særlig beskyttelse på flere måder", skriver avisen.

Sagen er kommet frem, samtidig med at det iranske styre flere steder i Europa målretter angreb mod grupper af kritiske eksil-iranere, skriver Berlingske.

I Frankrig har politiet blandt andet afværget et terrorangreb mod en anti-iransk demonstration, der var planlagt af den iranske efterretningstjeneste.

Og eksil-iranere i Holland siger, at deres leder blev snigmyrdet af iranske agenter sidste år.

Tilbage i Danmark afviser den iranske ambassade "kategorisk", at det iranske styre truer iranerne i Ringsted, skriver Jyllands-Posten.