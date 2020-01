Ekskæreste dømt for at dræbe Elisabeth

En 59-årig tidligere gårdejer er netop blevet idømt 12 års fængsel for i en tilstand af stress, depression og ulykkelig kærlighed at have dræbt Elisabeth Vibe ved kvælning og derefter sat ild til hende

Ulykkelig kærlighed kan være livsfarlig.

Det viser det gådefulde og dramatiske drab på Elisabeth Vibe og forløbet af domsmandssagen i Retten i Nykøbing Falster om den 50-årige kunstmaler og plejehjems-medarbejders død 10. marts sidste år på hendes ekskærestes landejendom på Møn i nærheden af den lille by Hårbølle.

Politifolk fandt samme aften resterne af kvindens lig på en trappeopgang på landejendommens gårdsplads. Det var delvis forkullet og forbrændt til ukendelighed.

Efter end relativt kortvarig votering har dommer Camilla Felbo og to domsmænd netop nu kendt den 59-årige gårdejer skyldig i drab og usømmelig behandling af lig. Han blev derudover fundet skyldig i at have spyttet to betjente i ansigterne i forbindelse med sin efterfølgende inlæggelse på Rigshospitalet i København.

Fængsel og erstatning

Det koster ham 12 års fængsel, og han kan formentlig se frem til at skulle betale 100.000 kroner i erstatning til den afdøde kvindes voksne datter, som havde en stærk tilknytning til hende.

I retten har den tiltalte optrådt roligt men også af og til sendt lidt skræmte øjekast hen imod tilhørerpladserne, hvor venner og familiemedlemmer til den afdøde har fulgt den tragiske drabssag.

Politi- og redningsfolk rykkede talstærkt ud til landejendommen på Møn, da manglende livstegn fra Elisabeth Vibe vakte bekymring i hendes nærmeste familie søndag 10. marts 2019. Kort efter fandt mand den 50-årige kvindes lig. Foto: Per Rasmussen

Dommer Camilla Felbo og de to domsmænd fulgte anklager Siw Olsens argumentation for, at den tiltalte mand måtte være skyldig, og at hans forklaringer var 'generelt utroværdige'.

De tilsidesatte derfor hans påstand om, at han sov og var groggy efter selvmordsforsøg og indtagelse af beroligende midler i forlængelse af Elisabeth Vibes ankomst til ejendommen for at fremvise parrets båd for mulige købere.

Her er beviserne

Domsmandsretten mente, at der med fundene i og på Elisabeth Vibes lig, den nu dømte gårdejers dna-spor på en sækkevogn og en benzindunk, sod-fragmenter på hans sko og hans generelle adfærd var tilstrækkelige beviser for, at det var ham, der kvalte hende og satte ild til hende.

Der blev også lagt vægt på mandens forklaring til en indsatsleder på gerningsstedet før hans anholdelse. Her fortalte han, at han 'havde kvalt hende'. Det bekræftede indsatslederen i sin vidneforklaring i retten.

Motivet til at slå Elisabeth Vibe ihjel står lidt hen i det uvisse. Men hun havde få uger forinden afbrudt parrets turbulente samliv igennem en årrække og var flyttet fra ham. Det havde udløst depressioner og selvmordstanker hos ekskæresten. I en mail til sin voksne søn samme eftermiddag skrev han:

'Elisabeths farvel har knust mig'.

Det fremgår af en mentalerklæring om den nu dømte mand, at han i et vist omfang er karakterafvigende men ikke psykotisk.

Hans økonomi er stadigvæk skrabet. Han var sygemeldt fra sit job som it-mand i ugerne op til drabet og blev efterfølgende fyret af sine arbejdsgivere. Han oplyser selv, at han nu lever af 'lidt pension'.

Landejendommen på Møn er sat til salg.

På sin klients vegne udbad advokat Mariann Jørn Hansen sig betænkningstid med hensyn til en mulig anke.

