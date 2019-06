Ekskæresten: - Han spurgte, om jeg ville hjælpe med at partere hende

Under anklagerens afhøring af det første vidne i sagen om et parteringsdrab ved Retten i Aalborg kom der flere detaljer frem om den nat, hvor et tilfældigt møde mellem en 28-årig mand og en 40-årig kvinde endte i et makabert drab.

Vidnet var på gerningstidspunktet kæreste med den 28-årige mand, som er tiltalt for drabet og for usømmelig omgang med lig, da han ifølge anklagemyndigheden begyndte at partere liget.

Liget af kvinden blev fundet i en garage i baggården til den tiltaltes bopæl, hvor den tiltaltes daværende kæreste lå og sov.

I løbet af natten vågnede hun, fordi den tiltaltes kammerat, som han var i byen med i Hadsund den novembernat sidste år, stod og kiggede på hende.

Da kammeraten var gået igen, stod hun op, fordi hun ikke kunne sove mere.

Det fortalte hun til retten, hvor hun også forklarede, at den tiltalte på et tidspunkt ringede til hende og bad hende om at gå ud til garagen, fordi han havde gjort noget forfærdeligt.

- Det første i mine tanker var, at han havde slået en ihjel, sagde hun.

Spurgte om hjælp til at partere lig

Hun gik alligevel ud til garagen, hvor hun blev mødt af noget af et syn.

- Så ser jeg ham smurt helt ind blod. På arme og ben og hænder og i ansigtet, forklarede hun.

- Han spurgte mig, om jeg ville se det. Han sagde, at han havde slået en kvinde ihjel. Han virkede bare til at være helt normal, hvilket jeg slet ikke forstår, lød det fra den daværende kæreste.

Hun gik ikke med ind i garagen for at se, men spurgte ham, hvorfor kvinden skulle dø.

- Så sagde han, at det var, for at hun ikke skulle sladre om, at han havde voldtaget hende.

Den tiltalte ville ifølge ekskærestens forklaring også have hendes hjælp.

- Han spurgte, om jeg vil se hende, og om jeg vil hjælpe med at partere hende, sagde hun i retten.

Hård sex

Her forklarede hun også, at den 28-årige var til hård sex og havde svært ved at tage et nej for et nej.

- Han gjorde det for hårdt, så sagde jeg 'av', og at han skulle stoppe, men det kunne han ikke helt forstå. I hans hoved betød det 'bliv ved, og gør det endnu hårdere,' fortalte hun.

I deres forhold var det ham, der bestemte, forklarede hun.

- Han har et stort og et hidsigt temperament. Nogle gange blev han hidsig og råbte og skreg ad mig, sagde ekskæresten.

Efter anklagerens afhøring af vidnet stillede forsvareren spørgsmål til enkelte steder, hvor han ikke mente, at hun havde forklaret det samme til retten, som hun tidligere havde forklaret til politiet.

Da den 28-årige påstår, at han ikke kan huske noget, nægter han sig skyldig i både manddrab og usømmelig omgang med lig.

Der er afsat tre retsdage til sagen, og retten forventer, at der falder dom torsdag 4. juli.

