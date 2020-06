Ekskone: - Jimmi ville aldrig forsvinde frivilligt

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

– Jimmi ville aldrig forsvinde af sig selv. Det ville han ikke gøre over for sine børn.

Så klart lyder svaret fra hans ekskone Maria Lillelund, der er mor til Jimmi Steffen Lillelunds søn på 17. Derudover har han en datter på tre år med ekskæresten Louise Ebbesen.

Familien har nu i syv uger svævet i uvished om, hvad der er sket med ham, siden han forsvandt sporløst 30. april i år.

40-årige Maria Lillelund har bevaret et rigtig godt og fortroligt forhold til Jimmi efter deres skilsmisse.

– Hvis han havde et problem eller var ked af det, så ville det være der, han ringede allermest. Og der er intet, der indikerer, at han har været ked af det, siger hun.

Han spiste middag hos hende, sønnen og Marias mand i Stenløse i ugen op til, at han forsvandt. Og han var fuldstændig, som han plejer.

– Han var ikke nedtrykt eller noget som helst, og det er det, der gør det endnu mere mærkeligt, siger Maria Lillelund, der er vant til, at Jimmi vender ting, der er svære, med hende.

Jimmi Steffen Lillelunds ekskone og ekskæreste, som han begge har børn med, er gået helhjertet ind i kampen for at finde svar på, hvad der er sket ham. Privatfoto

– Har han fjender?

– Man har altid nogen, der ikke kan lide en. Men fjender, hvor man pludselig bom! er væk fra overfladen. Nej, det tænker jeg ikke. Hvis han havde, tror jeg, at han havde sagt det, siger hun.

I dagene omkring Jimmis forsvinden skulle han have mødtes med sønnen. Men han dukkede aldrig op. Telefonen ringede, når Maria forsøgte at ringe ham op. Men der var ikke nogen i den anden ende. Den ringede bare ud.

Hårdt ramt

Jimmis forsvinden fylder rigtig meget. Maria har været rigtig ramt af det og været dybt inde i arbejdet med at efterlyse ham og sætte gang i eftersøgninger i Gundsømagle, hvor han boede og sidst er set, og ved parkeringspladsen ved Cypressen i haveforeningen H/F Ishøj Søndergård i Ishøj, hvor hans bil blev fundet.

– Jeg kæmper for os alle sammen. Vi er nødt til at have et svar på, hvad der er sket ham, siger Maria Lillelund.

Sønnen er begyndt at forberede sig på, at hans far er død. Seks uger er lang tid uden nyt.

– Jeg tror ikke, at vi finder ham i live. Ikke efter så lang tid.

– Det værst tænkelige er, hvis han aldrig bliver fundet. At den aldrig bliver lukket, og vi ikke får sagt farvel. Det bedste er selvfølgelig, at vi får ham hjem i live. Men det er ønsketænkning.

Hun håber nu, at ekstra fokus kan få folk, der har set Jimmi i perioden, politiet interesserer sig for, til at melde sig.

– Der må være flere, der har set noget, siger Maria Lillelund, der har tusind spørgsmål. Også til politiet.

– Jeg er så bange for, at de overser noget. Jeg har virkelig lyst til at banke på døre og spørge, om politiet har været der, siger hun.

Her ses Jimmi med sin datter Melanie, som han har med sin ekskæreste Louise Ebbesen. Billedet er bragt med tilladelse fra hende. Privatfoto

Midt- og Vestsjællands Politi vil gerne høre fra folk, der ved noget, har set noget mistænkeligt eller har set den forsvundne mellem torsdag 30. april klokken 15 til lørdag 2. maj klokken 11.22, hvor bilen blev fundet i Ishøj. De kan kontaktes på 114.