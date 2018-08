Eksmænd om fængsling af mor: Børnene har det godt

Angelina Mathiesen håber, at hun kan se sine børn på udgang frem for bag tremmer

Angelina Mathiesen ønsker ikke at bekymre sine børn unødigt, når hun mandag skifter sin adresse ud med Kriminalforsorgens lokaler.

Derfor har hun ikke talt med børnene Aia og Leonardo om, hvad der skal ske med mor, som er blevet idømt halvandet års fængsel for børnebortførelse til Brasilien.

Aias og Leonardos mor skal i fængsel: - Ikke et farligt eller slemt sted

Her opholdt de tre sig fra marts 2016 til oktober 2017, hvor en brasiliansk dommer beordrede børnene udleveret til Danmark, og deres mor frivilligt fulgte hjem i armene på politi, domstol og minimalt, overvåget samvær med børnene.

Dømt mor må ikke give sine børn gaver

Nu bor børnene hos hver sin far og ser deres mor minimalt - der er fastsat halvanden time til hvert barn om måneden under forudsætning af, at en lang række restriktioner overholdes - f.eks. må børnene ikke få gaver af deres mor.

Vladimir Valiant, som er femårige Leonardos far, har ikke noget brændende ønske om at aflevere sønnen til samvær i et fængsel.

– Jeg følger Statsforvaltningens samværsresolution med tidspunkter, steder og vilkår for samværet mellem Leonardo og hans mor, og så må hun selv samarbejde med Kriminalforsorgen og møde op til samvær. Jeg er ganske tilfreds med ordningen i nuværende form, ikke mindst fordi Leonardo reagerer yderst hensigtsmæssigt og fornuftigt på samværene med sin mor, siger den 55-årige mand til Ekstra Bladet.

Angelina Mathiesen har et andet syn på sagen og er bekymret for både Leonardos og Aias udvikling og fremtid.

– Leonardo har det rigtig rigtig godt. Han trives på alle planer. Alle instanser - herunder kommune og institution - samt alle omkring, er begejstrede for Leonardos udvikling. Han er også begyndt at vokse igen. Det er dét, jeg forholder mig til, og det glæder mig og alle omkring Leonardo, siger Vladimir Valiant.

Peter Lawaetz (tv.) er Aias far. Vladimir Valiant er Leonardos far. Foto: Ekstra Bladet

Aias far, Peter Lawaetz, tilslutter sig Valiants ønske om at samarbejde om samvær under ekskærestens afsoning:

– Aia skal selvfølgelig se sin mor, siger den 55-årige mand til Ekstra Bladet.

– I denne sag, som selvfølgelig er tragisk, fordi et barn har brug for både sin mor og far, har alle myndigheder og retssystemet talt. Og jeg vil ikke deltage i nogen form for mudderkastning. Jeg passer på Aia, som har det godt.

Da bortførelsessagen i stort omfang har været omtalt i nationale såvel som internationale medier, ønsker Angelina Mathiesen af hensyn til sin egen persons sikkerhed ikke frem i Ekstra Bladet, hvor afsoningen skal ske.