Eksmand fængslet: Jeg hælder syre i dit ansigt

- Træk det her tilbage. Ellers dedikerer jeg mit liv til at gøre dit liv til et helvede. Jeg har intet at at miste, truede en 38-årig mand sine børns mor med ifølge sigtelsen

En mor fra Albertslund var ifølge politiet så rædselsslagen for sin eksmands udgydelser over telefonen, at hun pinsedag alarmerede ordensmagten.

Det fik langtfra den 38-årige mand, som kvinden har børn med, til at køle ned, fremgår det af sigtelsen, som mandag fik en dommer til at fængsle manden.

Han er sigtet for flere tilfælde af dødstrusler mod sin tidligere ægtefælle, som ifølge anklagemyndigheden var med til at fremkalde alvorlig frygt for hendes liv og helbred.

Vi er først lige startet

Pinserædslerne startede ifølge sigtelsen, da manden klokken 12.45 under en telefonsamtale meddelte kvinden, at han ville skære hendes ansigt af og hælde syre i det. Truslen blev fulgt op med en sms om, at han ville smadre hendes ansigt til ukendelighed.

Politiet tog kvindens anmeldelse så alvorligt, at de anholdt og afhørte den 38-årige, som dog blev løsladt.

Kort efter greb han ifølge sigtelsen telefonen igen og ringede atter til ekskonen. Ifølge hendes forklaring lod han hende nu vide, at hun skulle trække sin anmeldelse tilbage:

'Du trækker bare det lort tilbage. Vi er først lige startet, og vi får det afgjort i dag. Du har sat det her i gang. Bare vent, jeg kommer efter dig,' skal manden have truet.

Klokken var her ifølge sigtelsen 17.50, men allerede klokken 18.10 ringede han angiveligt kvinden op igen - ikke ligefrem mildere stemt, hvis man skal tro hendes forklaring.

Nægter sig skyldig

'Træk det her tilbage. Ellers dedikerer jeg mit liv til at gøre dit liv til et helvede. Jeg har intet at at miste. Jeg får flere år (fængsel, red.) for det her på grund af dig,' lød det ifølge sigtelsen.

Denne gang kunne manden, som også bor i Albertslund, ikke nøjes med afhøring hos politiet, men blev mandag eftermiddag fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Glostrup.

Han nægter sig skyldig, men dommeren fulgte anklager Malene Lund Michaelsens begæring om at sende ham bag tremmer indtil 11. juni.

- Den sigtede tog sig betænkningstid med hensyn til at kære kendelsen om varetægtsfængsling, siger hun til Ekstra Bladet.

I første ombæring var manden 'kun' sigtet for alvorlige trusler mod sin ekskone. Truslerne, som ifølge politiet er fremsat efter første sigtelse, er nu rubriceret som vidnetrusler, som takseres højere end den strafbare handling, som manden indledningsvis blev sigtet for.