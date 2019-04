Ekspert advarer sejlere: Skru dobbelt op for sikkerheden

Lad jer ikke narre af det dejlige vejr. Klæd jer på efter vand-temperaturen, som er omkring syv grader - og ikke luften, som er op til 15 grader varm i påsken.

Det er indholdet af specialkonsulent i Søsportens Sikkerhedsråd, Sten Emborgs advarsel til landets frititidssejlere i efterspillet af en fars og hans to børns tragiske drukneulykke søndag i Isefjorden ved den lille by Nakke.

- Det er farligt at sejle ud nu i forhold til en sommerdag, selvom luften er lun. Mit klare råd er derfor at skrue dobbelt op for sikkerheden, hvis man vil ud på vandet, siger Sten Emborg.

Folk lader sig narre

Sten Emborg understreger, at han ikke har oplysninger om sikkerheden i forbindelse med drukneulykken. Den kostede den 42-årige nordsjællænder og hans datter på 11 år og 13-årige søn livet under hygge-sejlads i en jolle.

Nordsjællands Politi betegner det som 'en tragisk ulykke' og ønsker af hensyn til de afdødes nærmeste familie ikke at oplyse, om de for eksempel bar redningsveste. I forhold til offentligheden er der fra politiets side tale om en lukket sag.

Den lille båd i dødsulykken på Isefjorden søndag køres her væk fra Lynæs Havn. Politiet har af hensyn til de omkomnes nærmeste familie lukket ned for yderligere oplysninger om havariets årsag. Foto: Allan Andersen/Scanpix

- Men generelt er folk tilbøjelige til at lade sig narre, og især søndag, hvor solen var fremme over hele landet, var vandet faktisk meget koldt og samtidig var det blæsende. Kæntrer man, er der stor risiko for, at det kan gå galt, hvis man ryger i vandet og kun er klædt i en vindjakke, siger Sten Emborg.

Søsports-eksperten har en del at have sin bekymring i. Rådet har i år registreret fem døde under sejlads i både og kajakker og lystfiskeri i danske farvande. De er alle omkommet i det klare, solrige vejr i april måned.

Ingen druknede dykkere

Sidste år døde i alt 13 lystfiskere, dykkere eller fritidssejlere i Danmark.

Det er lidt under gennemsnittet på 15 årlige drukneulykker, og prognoserne i år var gode med en blank liste for omkomne fritidssejlere, indtil der ved udgangen af marts skete et vejrskifte.

Sten Emborg hæfter sig ved, at ingen af de fem døde i år er dykkere, og han anbefaler, at fritidssejlere resten af påsken klæder sig i neopren-heldragter, som netop er designet til dykkere.

Især hvis folk stævner ud i små, ikke særligt sødygtige joller eller både.

Gode råd: Sejl ud i en flok og med livline

I det lumske påske-vejr med lun luft og koldt vand bør fritidssejlere efter specialkonsulent Sten Emborgs mening klæde sig vinterligt eller i professionelt sejlertøj.

Det bør desuden være obligatorisk at have iført sig redningsveste på vandet og træffe klare aftaler med folk i land.

- Det er vigtigt at have en livline til land og fortælle, hvor og hvornår ruten begynder og ender og meget gerne kommunikere undervejs, siger Sten Emborg.

Han råder folk til at vælge et afgrænset område. Det letter redningsarbejdet, hvis ulykken skulle være ude.

Sejl ud med telefon

En telefon i en vandtæt indpakning eller en VHF-nødradio, der tåler vand, er også en fornuftig sikkerheds-foranstaltning.

Sten Emborg mener desuden, at sejlere i ydersæsonen gør klogt i at sejle ud i flere både, og en voksen ledsager er som udgangspunkt ikke nok, hvis børn deltager i turen.

- Vi skal passe på ikke at dæmonisere børnene. Men det pålægger de voksne et ekstra ansvar. I den situation skal de være ekstra påpasselige, siger specialkonsulenten, der glæder sig over, at det råd er trængt ind hos de fleste.

- Jeg har haft det her job i 10 år, og jeg kan ikke erindre andre drukneulykker under fritidssejlads, som involverer børn, siger Sten Emborg, som også henviser til Søsportens Sikkerhedsråd og Trygfondens 'Sejl Sikkert'-kampagne

