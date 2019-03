Ekspert om nyt flystyrt: Minder om anden katastrofe

Hans Christian Stigaard, der er ekspert i flysikkerhed og tidligere trafikchef for Københavns Lufthavn, peger på, at flystyrtet i Etiopien minder meget om det i Indonesien for fem måneder siden

Et etiopisk fly fra selskabet Ethiopian Airlines er styrtet ned søndag morgen.

Det er et fly af modellen Boeing 737-800MAX, der forulykkede, hvilket er den samme model, som det fly fra selskabet Lion Air, der styrtede ned i Indonesien for omtrent fem måneder siden.

Samme årsag

Hans Christian Stigaard, der er ekspert i flysikkerhed og tidligere trafikchef for Københavns Lufthavn, peger på, at der kan være en sammenhæng mellem de to styrt.

- Jeg har en mistanke om, at det er af samme årsag, at begge fly er styrtet ned, fortæller han til Ekstra Bladet.

- 737-800MAX-typen er lidt anderledes i forhold til andre 737-typer. Man styrer den anderledes, og det var piloterne fra Lion Air ikke opmærksomme på. Det var det, der var årsagen til, at det Indonesiske fly styrtede ned.

Ekstra Bladet skrev også dengang om tragedien i Indonesien.

Anderledes at rette op

Den nye model gør, at det er anderledes at rette op på flyet, hvis det begynder at tippe nedad.

Flightradar24 har set på dataen fra det etiopiske fly, og de har reporteret, at den vertikale hastighed var ustabil, efter flyet lettede.

Additional data from Flightradar24 ADS-B network show that vertical speed was unstable after take off.



Take off 05:38:18 UTC

Last position received by FR24 at 05:41:02 UTC



Please note that Addis Ababa airport is located at 7,625 feet AMSL. pic.twitter.com/Uyvfp1x9Xb — Flightradar24 (@flightradar24) 10. marts 2019

Da Ekstra Bladet fortalte Hans Christian Stigaard om den ustabile vertikale hastighed på det etiopiske fly, bekræfter han, at det samme skete, da det indonesiske fly styrtede ned.

- Dengang var der også ustabil vertikal hastighed. Dengang blev det bekræftet, at piloterne kæmpede for at rette flyet op flere gange, men til sidst styrtede det ned, forklarer Hans Christian Stigaard til Ekstra Bladet.

- Netop fordi at den nye 737-800MAX-model er anderledes at styre end de andre 737-modeller så havde Lion Air-piloterne ikke teknikken til at rette flyet op. Jeg har en frygt om, at det samme er sket for Ethiopian Airlines-piloterne. Men jeg kan selvfølgelig ikke sige det med sikkerhed.

En del af det gode selskab

Mange afrikanske flyselskaber er på EU's liste over flyvirksomheder, der ikke må flyve i Europa.

Ethiopian Airlines er dog ikke en af dem.

- Det har altid været et af de afrikanske selskaber, der havde et bedre rygte. Lige Ethiopian Airlines burde man ikke have noget imod at flyve med, fortæller Hans Christian Stigaard