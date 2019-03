Ekspert om redningsaktion: - Det er en dygtig kaptajn

Da krydstogtskibet 'Viking Sky' fik motorproblemer i voldsomt vejr ud for Norges kyst lørdag eftermiddag, skulle besætningen være rolige, synlige og udvise autoritet.

Det fortæller Michael Hansen, der underviser hos Simac i krisestyring og menneskelig adfærd.

Ud fra de billeder og videoer Michael Hansen har set siden ulykken lørdag eftermiddag, er han meget fortrøstningsfuld omkring besætningens håndtering af passagerene.

- Det er klart, at når der sker noget uventet, så bliver folk utrygge. De aner jo ikke, hvor god stabilitet, der er i et skib. I den situation skal besætningen screene passagerne og undersøge, hvem der har særligt brug for at blive beroliget, siger han.

Michael Hansen vurdere, at beredskabet har ageret helt efter bogen.

Han vurderer, at kaptajnen har truffet de rigtige valg, og at det hele kørte efter bogen.

- Han skal tage vare på sin besætning og sin last og sikre sig mod havforurening. Han vurderer, at passagerne ikke skal forlade skibet i de både, der er ombord, da det er for farligt. Det er i mine øjne den helt rigtige beslutning, siger Michael Hansen.

Michael Hansen har været sømand i mange år og selv været ude for vildt vejr og høje bølger. Han vurderer, at der skal rigtig meget til, før et skib på den størrelse vælter.

- Ti meter høje bølger er intet problem, men jeg hørte, at bølgerne var helt oppe på 18 meter. Det er voldsomt, siger han.

Her rammer en af kæmpebølgerne skibet med en kraft, der tydeligt overrasker besætningen. Video: Facebook/Maribel Reyes

Psykosocialt team tager over

Meldingerne fra de norske myndigheder lyder på, at et psykosocialt team tager over, når passagerne ankommer til Molde.

- Besætningen tager sig af den akutte stresssituation ombord. Når de kommer i land, og det hele er overstået, så er den menneskelige reaktion, at man begynder at græde og er rystet. Her skal det professionelle team undersøge om den enkelte har behov for mere hjælp, eller måske bare skal have en kop kaffe og et kram, siger Michael Hansen.

Her rammes krydstogtskibet af monsterbølge

Det vil typisk være rederiet, der betaler for de efterfølgende timer hos en krisepsykolog, og ellers vil passagernes egne forsikringer klare udgifterne.

Lige nu er det et nationalt kriseberedskab og frivillige, der tager imod passagerne. Og indtil videre er der stor ros til beredskabet fra Michael Hansen.

- Det, jeg læser på medier, og de billeder jeg ser, viser, at man holder gæsterne samlet i et stort rum, og der er ikke nogen kaotiske scener. Så selvom det er en skarp situation, så er det gået rigtig godt, siger han.

De strandede passagerer samlet i en gymnastiksal.

I modsætningen til Costa Concordia-ulykken, hvor 32 mennesker omkom, peger han på, at der er truffet flere rigtige beslutninger.

- Der har været en dygtig kaptajn, der træder i karakter og tager flere rigtige beslutninger, og så har der været et kompetent personale, der har sørget for at berolige passagerne, siger han.

