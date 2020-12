Ekspert slår alarm: 11.400 årlige voldtægtsofre

Formand for Det Kriminalpræventive Råd betegner nye danske tal for voldtægter og voldtægtsforsøg som uacceptable og voldsomme og kræver politisk handling

Omkring 11.400 kvinder bliver årligt voldtaget eller forsøgt voldtaget i Danmark.

Det viser en ny stor offerundersøgelse under titlen 'Udsathed for vold og andre former for kriminalitet, som i samarbejde med forskere fra Københavns Universitet er sat i værk af Justitsministeriet, Rigspolitiet og Det Kriminalpræventive Råd.

Resultatet af undersøgelsen får nu Erik Christensen, formand for Det Kriminalpræventive Råd, til at udsende et opråb om, at det er et 'voldsomt stort tal'. Han mener, det underbygger, at der er behov for, at regeringen sætter ind med en massiv forebyggelsesindsats.

- Vi står som samfund med et alvorligt problem, vi må tage seriøst. Det er helt uacceptabelt, at så mange kvinder oplever at blive udsat for voldtægt. Vi er nødt til at gøre meget mere for at forebygge, at kvinder i tusindtal bliver voldtaget og seksuelt krænkede, siger Erik Christensen.

Flere voldtægtsofre

Det specifikke tal 11.400 er et gennemsnit for årene 2017-2019 på grund af usikkerheder for de enkelte år. Alligevel ser analytiker i Det Kriminalpræventive Råd Jonas Mannov en tendens, der er tydeligt stigende.

- Flere og flere kvinder tilkendegiver, at de har været udsat for voldtægt eller voldtægtsforsøg. Og 11.400 er et stort tal. Det svarer til, at over 200 kvinder om ugen bliver udsat for voldtægt og voldtægtsforsøg. Det er vi nødt til at gøre noget ved, siger Jonas Mannov.

Erik Christensen er enig om mener, at de nye tal nødvendiggør en bred og omfattende forebyggelsesindsats.

- Voldtægt er et komplekst problem, som vi desværre ikke løser med et snuptag. Vi er nødt til at sætte ind flere steder, hvis vi for alvor vil have antallet af ofre bragt ned, siger formanden for Det Kriminalpræventive Råd.

Kræver bedre undervisning

Han mener, der er brug for bedre seksualundervisning i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne.

- Samfundet skal blive bedre til at finde og behandle udsatte børn og unge med seksuelt bekymrende adfærd, så de ikke når at krænke andre. Endelig bliver vi nødt til at passe bedre på flergangsofre. Virkeligheden er, at hvert fjerde offer udsættes for voldtægt, ikke bare en gang, men flere gange, siger Erik Christensen.

Det Kriminalpræventive Råd opfordrer nu regeringen til at trække i arbejdstøjet og samle alle aktører på området. Der er behov for, at myndigheder, organisationer, politikere og eksperter, bringer deres viden i spil og forpligter sig til at nedbringe antallet af voldtægtsofre.

- Der er er tidligere sat fokus på politiets håndtering af voldtægtsanmeldelser og hjælpen til voldtægtsofre. Og der er også en ny voldtægtslovgivning på vej. Det er bestemt fornuftigt, men vi skal gribe ind, før skaden sker, siger Erik Christensen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Fakta om voldtægter i Danmark

• Omkring 11.400 kvinder bliver årligt udsat for voldtægt eller voldtægtsforsøg. Tallet er et gennemsnit for årene 2017-2019.

• I 49 procent af tilfældene er der tale om fuldbyrdet voldtægt, mens resten er voldtægtsforsøg.

• Ofrene er typisk unge. Mere end halvdelen er under 25 år.

• Fire ud af ti gerningsmænd er en nuværende eller tidligere partner.

• De fleste voldtægter, syv ud af ti tilfælde, er foregået i en privat bolig.

• 27 procent af ofrene er blevet udsat 2-3 gange, og 18 procent er blevet udsat 4 gange eller flere.

• Knap halvdelen af ofrene fik synlige skader eller mærker som følge af voldtægten.

• Hvert fjerde offer følte sig i livsfare under voldtægten.

• Omkring 54.000 personer var i 2019 udsat for andre former for seksuelle krænkelser end voldtægt. Knap 80 procent af ofrene for seksuelle krænkelser var kvinder.

Kilde: Offerundersøgelser 2005-2019