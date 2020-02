Ekspert: Smittet dansker er ikke en superspreder

Det smitsomme coronavirus, der hidtil har kostet over tæt på 3000 mennesker livet i Kina, fortsætter med at sprede sig over hele verden.

Natten til torsdag er den blevet konstateret i Danmark.

Indtil videre har 50 lande bekræftet tilfælde af virussen, der har sit epicenter i den kinesiske storby Wuhan.

82.186 personer har fået konstateret coronavirus. Heraf er næsten 33.000 erklæret raske igen.

Tilfældene af coronasmittede fordeler sig over disse lande og regioner:

Europa:

* Danmark 1.

Sverige: 2.

* Frankrig: 18.

* Belgien: 1.

* Tyskland: 27.

* Spanien: 13.

* Italien: 470.

* Rusland: 2.

* Storbritannien: 13.

* Sverige: 1.

* Finland: 1.

Østrig: 2.

Finland: 2.

*Kroatien: 3.

Asien:

* Kina: 78.499.

* Japan: 189.

Afghanistan: 1.

Algeriet: 1.

* Thailand: 40.

* Singapore: 93.

* Hongkong: 89.

* Sydkorea: 1595.

* Australien: 12.

* Malaysia: 22.

* Taiwan: 32.

* Macau: 8.

* Vietnam: 6.

* Cambodja: 1.

* Filippinerne: 3.

* Indien: 3.

* Nepal: 1.

Israel: 2.

* Sri Lanka: 1.

Irak: 6.

Oman: 4.

Libanon: 2.

Pakistan: 2.

*Australien: 23.

Nordamerika:

* USA: 60.

* Canada: 12.

Mellemøsten:

* De Forenede Arabiske Emirater: 13.

Kuwait: 26.

Bahrain: 33.

* Iran 139.

Sydamerika:

Brasilien: 1.

Kilder: AFP, PA, Reuters, Tass og WHO.