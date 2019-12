Eksperter: - Hjælp børn mod seksuelle krænkere nu

Endnu en sag om grooming og seksuel afpresning af børn og unge inden for kort tid viser tydeligt, at der er brug for en langt stærkere forebyggelse af digital krænkelse.

Det mener flere eksperter på området.

- Jeg er dybt rystet over, at sagerne kan få lov at udvikle sig så meget, før de opdages. Det vidner desværre om, hvor let det er at lokke drenge og piger i den her fælde, siger direktør Rasmus Kjeldahl fra Børns Vilkår.

Han ser et akut behov for at øge de unges modstandskraft og viden om seksuel afpresning via nettet.

- Det digitale liv fylder så meget i tilværelsen i dag, at vi har totalt forsømt at lære børnene de færdselsregler, der skal til, så de ikke kommer til skade på nettet, siger Kjeldahl.

Han efterlyser en større indsats fra både børnehave, skole og forældre.

- Forældrene spiller en nøglerolle. Vores egne undersøgelser vise, at under halvdelen af forældrene taler med deres børn om de her ting. Desuden er forældrenes viden på området ofte meget sparsom.

Sådan hjælper du dit barn med at sætte grænser • Forældrene kan, fra børnene begynder selv at færdes på nettet, vænne dem til at tale om, hvad man oplever på de forskellige sociale medier og platforme. På den måde får man også bygget et tillidsforhold op om emnet.



• Tal også med barnet om, hvem de er venner med – både i virkeligheden og på nettet – og hvad, de laver på de sociale medier.



• Afdæk hvor meget barnet ved om god adfærd på nettet og vær konkret, når du spørger ind.



• Aftal rammer med barnet for, hvordan I bruger de forskelle platforme og medier. Hvem må man dele brugernavne med, hvem sender man billeder og videoer til, hvad fortæller man mennesker, man ikke har mødt i virkeligheden, om sig selv.



• Hvilke sociale medier passer til barnets alder, og hvilke er ikke tilladt.



• Spørg positivt og interesseret ind. Undlad at være fordømmende.



• Fortæl barnet, at uanset hvad er du altid på dit barns side og vil hjælpe det.



• Hvis dit barn ændrer adfærd, så forsøg at afdække, hvad der påvirker barnet. Kilde: Syd- og Sønderjyllands Politi. Find flere gode råd på Sletdet.dk og sikreside.dk.

Kuno Sørensen, der er psykolog og ekspert i vold og seksuelle overgreb mod børn hos Red Barnet, er enig.

- Optimalt set var det bedste, at alle forældre kom på et kursus, hvor de lærer at snakke med deres børn om, hvad de laver online, siger han.

- Man skal have skabt en alliance med børnene mod krænkerne, i stedet for at man kommer med en hel masse formaninger, så børnene ikke har lyst til eller tør fortælle, hvad de oplever på nettet, siger Kuno Sørensen.

Politiet: Piger fra hele landet er involveret

Opråbet fra eksperterne kommer efter, at en 22-årig mand fra Varde-egnen mistænkes for at stå bag digitale sexkrænkelser mod et stort antal piger i alderen 12-18 år fra hele landet.

Ifølge politiinspektør i Syd- og Sønderjyllands Politi, Jeppe Kjærgaard, kan antallet af forurettede nå op over 100, når efterforskningen er afsluttet.

- Jeg vil ikke afvise, at vi kommer over 100 piger. Vi er lige nu i gang med at afdække omfanget, og vi mangler stadig at tale med et stort antal piger, siger han til DR Nyheder.

Mandens fremgangsmåde var angiveligt at skabe kontakt til pigerne, lokke nøgenbilleder ud af dem - og derefter true med at offentliggøre billederne, hvis ikke han modtog flere.

Syd- og Sønderjyllands Politi kan endnu ikke sige, hvornår efterforskningen ventes afsluttet. Der forestår stadig et stort efterforskningsarbejde, lyder det.

Manden er sigtet for blufærdighedskrænkelser, voldtægt og anden kønslig omgang end samleje mod et stort antal teenagepiger.

I en anden sag fra Esbjerg frygtes flere hundrede børn og unge at have været udsat for seksuelle overgreb og grooming begået af en 33-årig mand fra Esbjerg-området.

Manden sigtet for at have blufærdighedskrænket og udsat drenge under 15 år for anden seksuel omgang end samleje.

