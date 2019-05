Eksplosion blæser hul i varelager

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

En solid port til et lager hos autoudstyrsforhandleren T. Hansen i Valby er natten til fredag blev raseret af en eksplosion.

Det oplyser den centrale vagtleder for Københavns Politi, Henrik Brix, til Ekstra Bladet.

- Klokken 02.50 får en anmeldelse om, at der er hørt et højt brag fra adressen. Da vi kommer derud, kan vi se, at en aluminiumsport til et lager stort set er bortsprængt, siger Henrik Brix.

Foto: Kenneth Meyer

Der er tilsyneladende ingen tilskadekomne i forbindelse med eksplosionen.

- Vi ved endnu ikke, om der er tale om kraftigt fyrværkeri eller om en anden form for sprængstof, siger han og oplyser, at en bombehund har undersøgt området uden at finde noget yderligere mistænkeligt.

- Vurderer I, at skaderne er blevet påført udefra eller kan det være noget inden for, der er eksploderet?

- På nuværende tidspunkt ser det ud som om, det er kommet udefra, konstaterer den centrale vagtleder, Henrik Brix.

Han oplyser, at lageret bliver bevogtet af politiet, inden til teknikerne dukker op senere på morgenen.