Eksplosion flækkede ruden: - Det sagde klang

Klokken halv tre natten til mandag har ukendte gerningsmænd kastet en håndgranat ind gennem ruden på vandpibecaféen Café Arguileh ved Amagerbrogade 215 i København. Området var efterfølgende spærret af indtil mandag morgen omkring 7.30.

Politi: Håndgranat årsag til eksplosion

Ifølge Københavns Politi er der tale om en 'mindre' eksplosion, men spørger man Sven-Erik Jönson, der bor i bygningen over for Café Arguileh, kunne det mærkes helt inde i soveværelset:

- Vi stod op allesammen herhjemme og kiggede ud af vinduet, for det sagde jo klang, siger han til Ekstra Bladet.

- Vi kunne se, at vores rude var blevet ramt af de sten, som er fløjet tilbage fra trykket af eksplosionen. Der har været knald på, skal jeg hilse og sige.

Svend-Erik Jönsson bor i en beboelsesejendom, der ligger 10-20 meter fra vandpibecaféen. Han fortæller, at han aldrig har set noget mistænkeligt ved caféen.

- Men det er jo skræmmende, at det kan ske her. Det er kommet alt for tæt på. Jeg bliver nødt til at ringe til en glarmester for at få fikset det. Har også taget fri fra arbejde, for jeg har ikke sovet siden klokken tre.

- Man bliver jo træt af det. For to uger siden var der knivstikkeri længere nede ad gaden. Det er blevet for meget.

https://ekstrabladet.dk/112/20-aarig-mand-stukket-ned/7801820

Svend-Erik Jönsson har fra sin stue direkte udsyn til Café Arguileh ved Amagerbrogade 215. Foto: Linda Johansen

Ingen personer kom til skade ved eksplosionen, som altså er den seneste i en række af eksplosioner i København det seneste år. Politiet mener, at episoden kan kobles til en verserende bandekonflikt.

Siden februar har der været 13 eksplosioner i og omkring København, og flere af dem har ifølge politiet en relation til bandemiljøet.

- Vi vil meget gerne i kontakt med enhver, der har set noget i området før eller efter eksplosionen eller nogen, der ligger inde med andre informationer. Vi ved fra vidner, at en bil er kørt hastigt fra stedet umiddelbart efter eksplosionen, men vi er interesseret i at tale med alle, der kan have set noget i området i tidsrummet mellem 02 og 03 i nat, siger politiinspektør Torben Svarrer i en pressemeddelelse.