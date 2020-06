Eksplosion i hæveautomat trækker tråde til udlandet

Tre mænd, der er mistænkt for at sprænge en hæveautomat ved en Nordea i Ålsgårde i luften, er blevet fængslet.

Det skete efter onsdagens grundlovsforhør ved Retten i Helsingør, og i en pressemeddelelse fra Nordsjællands Politi fremgår det, at de anholdte mistænkes for at have planlagt sprængningen grundigt.

De tre mænd sættes ud over sprængningen af hæveautomaten i forbindelse med sprængninger i andre europæiske lande.

Det sker efter henvendelser fra andre europæiske lande, herunder Tyskland og Schweiz.

'De internationale bånd i sagen viser, at det ikke er første gang, de formodede gerningsmænd er mistænkt for lignende forhold. Det betyder, at vi nu skal til at samarbejde med politimyndighederne i de pågældende lande for at finde ud af, om der tegner sig et mønster for, hvordan de sigtede har planlagt og udført de sprængninger, som vi formoder, at de står bag', udtaler efterforskningsleder og politikommissær i Nordsjællands Politi Henrik Gunst i pressemeddelelsen.

Politiet fik anmeldelsen om eksplosionen klokken 01.30 natten til tirsdag.

Det lykkedes ikke gerningsmændene at få noget udbytte fra hæveautomaten.

I alt blev fire anholdt tirsdag, hvoraf en 25-årig kvinde blev løsladt efter grundlovsforhøret.

De er alle rumænske statsborgere.

De tre mænd på henholdsvis 42, 42 og 26 år blev varetægtsfængslet i fire uger og de nægter sig alle skyldige.