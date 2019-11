Eksplosion i hjem i Helsingborg efterforskes som drabsforsøg

Svensk politi har fået en anmeldelse om en form for eksplosion i en ejendom på Mårtenstorpsgatan i Helsingborg, efter at en genstand blev kastet ind gennem et vindue.

To personer var i hjemmet, men ifølge politiet er ingen kommet til skade.

Hændelsen betragtes som et drabsforsøg.

Det oplyser politiet på sin hjemmeside.

Området omkring ejendommen er afspærret og skal nu undersøges af politiets bombeenhed og kriminalteknikere.

Politiet modtog ifølge det svenske medie SVT anmeldelsen klokken 00.30 natten til mandag.

Sverige har i nogen tid været hårdt plaget af eksplosioner. Alene i årets første ti måneder er det svenske politis bombeenhed rykket ud til over 100 eksplosioner.

Det skriver det norske nyhedsbureau NTB.

Flere personer har fået alvorlige skader i eksplosionerne, men ingen har dog mistet livet.

Også mange skudepisoder har rystet svenskerne. Således har politiet i Uppsala natten til mandag modtaget flere alarmopkald om skud affyret i Kvarngärdet.

Det skriver politiet på sin hjemmeside.

Ifølge politiet er der blevet affyret flere skud mod en lejlighed, hvor der lå personer og sov.

Ingen personer er blevet ramt.

Også denne hændelse betragtes af politiet som drabsforsøg.

Der er ingen anholdte i nogen af de to hændelser fra henholdsvis Helsingborg og Uppsala.

Natten til søndag den 10. november mistede en teenagedreng livet efter at være blevet skudt på et pizzeria i Malmø lørdag aften.

En anden dreng blev indlagt på hospitalet med livstruende skader.

Begge ofre er mellem 15 og 18 år.