Eksplosion i hus: Her blev mand brutalt nedskudt

Det er ikke første gang, at politiet er til stede i den ejendom, hvor der her til morgen er sket en eksplosion

En 29-årig mand blev for to år siden dræbt på bestialsk vis i den ejendom på Mullerupvej ved Slagelse, hvor der her til morgen er sket en eksplosion. Eksplosionen kan stamme fra en håndgranat.

Det bekræfter vicepolitiinspektør Lars Krogsgaard fra Midt- og Vestsjællands Politi over for Ekstra Bladet.

Den drabssag og personkredsen omkring sagen fra dengang indgår nu som vigtig del i efterforskningen, forklarer Krogsgaard, der er operativ leder under dagens aktion.

- Det er en ret stor efterforskning, der er i gang lige nu. Og vi er i den helt indledende del af efterforskningen, hvor vi bare har været nede og har set til, hvad der er sket, siger Lars Krogsgaard til Ekstra Bladet.

Mullerup er spærret i begge ender, mens politiet arbejder på en ejendommen i landsbyen. Foto: Per Rasmussen

Rigspolitiets Nationalkriminalteknisk Center og Forsvarets Ammunitionsrydningstjeneste er blevet tilkaldt. Indtil videre tyder meget på, at det er en håndgranat, der er blevet kastet mod ejendommen.

- Men politiet er ikke sprængstofeksperter. Derfor kan jeg alene sige, at der har været en eksplosion, og at den mandlige beboer på stedet er kommet lettere til skade. Om det er glasskår, eller hvad det er, han er såret af, ved jeg ikke, siger Lars Krogsgaard.

Uopklaret

Krogsgaard bekræfter også, at der i ejendommen skete et blodigt drab på en 29-årig mand i juli 2018. Dengang trængte maskerede mænd ind i ejendommen. Der var kortvarig tumult i ejendommen, og den 29-årige har kastet sig rundt for at undgå at blive ramt af kuglerne i den kaliber 765, som drabsmændene brugte.

8. juli 2018 blev en 29-årig dræbt i ejendommen, hvor der her til morgen er sket en eksplosion. Foto: Kenneth Meyer

Han blev imidlertid ramt af seks skud og var røget igennem et vindue og ud på nogle fliser ved gavlen af huset, hvor hans lig senere blev fundet.

Det drab er aldrig blevet opklaret.

Bandidos-medlem beskyldt for drab

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger har det lige siden føget med rygter om, hvem drabsmanden er. Og stedets nuværende beboer - en kammerat til den dræbte fra dengang - har været blandt dem, som har bidraget til rygtedannelsen.

Det er ham, der ifølge Lars Krogsgaard er blevet såret under eksplosionen. Det lader dog ikke til at være alvorligt.

Blandt andet har beboeren flere gange beskyldt et lokalt Bandidos-medlem, der for tiden er fængslet i en anden sag, for at have haft med drabet at gøre. Politiet har haft talt med Bandidos-manden om sagen, men han er aldrig blevet sigtet.

Ekstra Bladets mand på stedet fortæller, at politiet er massivt til stede. Afhøring af byens beboere, hvoraf mange formentlig har sovet, er i gang. Foto: Per Rasmussen

Lars Krogsgaard fortæller, at politiet er opmærksomme på, at ejendommen er et tidligere gerningssted for en modbydelig drabssag.

- Vi kender historikken. Det indgår i efterforskningen nu, siger han til Ekstra Bladet.

Det var klokken 5.56 til morgen, at politiet fik anmeldelse om eksplosion i ejendommen på Mullerupvej. Af anmeldelsen fremgik det, at der formentlig var tale om en håndgranat, der var blevet kastet ind i ejendommen, og som var eksploderet.

Ekstra Bladets mand på stedet fortæller, at politiet er massivt til stede, og at der er store afspærringer, der gør det umuligt at køre gennem landsbyen Mullerup.

